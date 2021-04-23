新冠病毒屢變種 疫苗追逐戰恐持續

經過數周的疫情「小陽春」，香港保得住復活節後沒有大爆發，但由上周六開始源頭不明個案又悄然上升，當中在佐敦白加士街伯嘉士大廈發現一宗涉及變種病毒株的個案，檢測中心進行3次檢查均為陰性，在確診者臨離港前的測試才顯示為陽性，而患者在社區不同的場所逗留或與其他人聚會，故後續傳播和社區出現第五波爆發的風險大增。

由於變種病毒層出不窮，從世界各地輸入的變種個案林林總總，必將成為本港疫情下一個爆發的最大源頭，而過往亦有個案在先前的測試呈陰性，後續測試才呈陽性，雖然檢測方法已經改善，由最初的自行提供唾液檢測，到現時的鼻拭子檢測，但基於採樣部位各異，始終不能百分百準確檢測新冠病毒；海外輸入個案需要強制在指定酒店作隔離，但由環境污染以及酒店從業員等間接接觸而傳染變種病毒的風險仍然存在，種種因素令社區傳播變種病毒的風險增加，雖然政府已將強制檢疫期提升至21天，但仍有些個案能往往以更長的時間才出現由陰轉陽，令追蹤個案變得困難。

杜絕變種毒 旅客風險須常檢討

由上星期二開始，政府總算亡羊補牢，果斷停止由極高風險國家如菲律賓、巴基斯坦及印度等國抵港的客機。觀察各國新冠病毒淪陷的趨勢，港府絕對有需要經常檢討現時各旅客所在地的感染風險，以杜絕由這些極高風險國家抵港旅客將變種病毒帶入社區的機會。由於變種病毒傳染性較高，病徵亦有不同，現時防疫措施並未足以杜絕變種病毒在港傳播，如本港因變種病毒而淪陷，相信要以更嚴格的防疫措施，如重新停工停課，甚至封城及限制外出等措施，才能有機會控制疫情。

現時本港變種病毒主要為N501Y，這變種病毒過去多月在英國等地「大發神威」，基因突變令其棘蛋白（spike protein）產生了變化。棘蛋白是病毒用來解鎖進入人體細胞的鎖匙，而其中N501Y變異令病毒棘蛋白受體結合域（receptor binding domain）產生改變，使其更容易侵入人體細胞，使其傳播能力大增，亦可能增強病毒的毒性。

根據英國國家統計局在去年11月到今年1月間，調查英國患有變種新冠病毒感染的患者所出現的臨床症狀，咳嗽是感染者報告的最常見症狀（35%），其他常見症狀包括：疲勞（32%）、頭痛（32%）、肌肉痛（25%）、咽喉痛（22%）和發燒（22%），這些症狀和傳統新冠病毒並沒有太大分別，但由於傳播性強和對疫苗反應較低，變種病毒在多國已變成主流。

肆虐半年 變種病毒達千種

經過接近半年變種病毒的肆虐，現時已有高達1,000種不同變種病毒出現，其中以巴西、英國及南非變種病毒為主流，以巴西為例，根據基因排序，其境內已發現接近100種不同的變種病毒株，傳播鏈極其複雜。就算這些國家已有足夠人口接種疫苗，亦不一定能將疫情遏制過來。包括美國及巴西等地在內，雖然接種率已達4成至5成，但新增新冠患者仍不跌反升，一些已接種疫苗人士仍可感染變種病毒，雖然大多症狀較輕微，但仍有死亡個案出現，這些「突破病例」反映新冠病毒可突變而逃過身體免疫系統。

其實，愈來愈多科學家相信，由於全球接種疫苗的數字仍然偏低，疫苗短缺供不應求，加上新冠病毒變化多端，在短短1年多已有千種變種病毒株出現，現時各大藥廠研製的疫苗就算有一定效用，有效期亦不長，相信1年內會有加強版疫苗供應市場，但疫苗與病毒的追逐戰何時結束，相信沒有人說得準。

（文章只代表個人立場）

▲ 港府有需要經常檢討現時各旅客所在地的感染風險，以杜絕旅客將變種病毒帶入社區的機會。（資料圖片）