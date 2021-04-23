善用全渠道商貿 助港商拓新市場

近年保護主義抬頭，貿易摩擦頻生，加上疫情衝擊環球經濟，帶來新的貿易格局，全球供應鏈加快重組，海外買家調整採購策略，從以往倚重單一採購來源，轉向從各地採購以分散風險，而港商亦轉向網上找新買家、新定單。

貿發局因時制宜，今年增辦實體與綫上並重的「國際採購滙」，以及面向消費者的「時尚購物展」，為港商創造全渠道商貿及零售商機。

科技應用趨普及 數碼轉型成要務

人工智能、大數據、雲端運算、物聯網等科技應用愈來愈普及，推進生產管理和銷售模式變革，更新了製造流程、分銷渠道和商業模式，並重塑供應鏈和產業鏈，令數碼化轉型成為港商當務之急。

貿發局研究部的調查顯示，香港中小企通過調整業務策略來適應「新常態」，包括開發新產品種類、拓展網上銷售渠道等。除了建立自營網站、發展應用程式及社交媒體銷售外，使用第三方電商平台和網上採購平台，以及參加網上展覽會亦愈趨普遍。

然而，港商在發展網上業務時亦遇到不少障礙，包括網上銷售市場競爭激烈、數碼推廣成效未如理想等，亦有不少港商尚未適應接受小批量定單、與網上買家建立長期關係；部分港商則對網上保安風險存疑，或急需提升員工的電子商貿技能。

貿發局一直與中小企同行，因應他們所面對的困難和業務轉型升級的需要，推出多項支援措施，加強他們的數碼競爭力，例如推出「數碼學堂」，免費提供全方位支援和培訓服務，邀請專家以網上視頻課程方式分享數碼營銷秘訣，協助中小企踏出第一步拓數碼商機。我們亦夥拍Shopline、Shopify及騰訊雲等科技企業，為港商帶來一系列數碼推廣方案，透過不同類型的網上平台，開拓環球機遇。

混合模式展覽 全天候商貿配對

此外，疫情持續令網上採購成為新趨勢，貿發局去年把多項展覽移師網上舉行，亦把部分行業產品展歸納在幾個大型網上採購會之中，以便帶來跨行業協同效應。這些網上採購會連同升級版「貿發網採購」平台（hktdc.com Sourcing），合共撮合了數以萬計的供應商和國際買家共商合作。

我們預期日後的實體與網上展覽會融合發展，故今年多項展覽將採用混合模式舉行，善用政府額外撥款開發虛擬平台，並優化多項功能，為用家提供無縫體驗，以及全天候商貿配對服務。舉例說，上月開幕的「國際採購滙」，是貿發局首個採用「網上加實體」模式舉辦的展會，供應商和買家先在網上進行商貿配對和遙距視像洽談，希望在7月待疫情緩和後舉行實體展覽，讓他們再探索新商機。

網上展反應相當不俗，在貿發局全球50個辦事處協助下，加上人工智能輔助的「商對易」（Click2Match）平台，在兩個星期內，我們合共促成了超過7,000場網上商貿配對會議，讓買賣雙方即使目前未能在香港面對面洽談生意，仍可在網上繼續保持聯繫；而「3D虛擬展位」和「產品視頻」亦深受歡迎，共錄得近32,000人次瀏覽；多場研討會則吸引44,000人次收看，了解最新的市場及產品潮流。96%受訪參展商表明，會再次參加香港貿發局舉辦的網上和實體展覽會，而超過80%買家明言，傾向參加同時具有網上和實體元素的展會，藉此綫上綫下雙軌並行開拓商機。

疫情下，零售業亦大受打擊，下周揭幕的全新「時尚購物展」為港商帶來額外展銷機會，市民大眾亦可入場消費，支持本地創作和中小企業。貿發局今次把綫上綫下的元素伸延至實體展覽，並試「新招」推動中小企多做網上宣傳。是次展會請來藝人及KOL於現場直播介紹多款商品，期望藉此鼓勵企業善用網上推廣渠道，開拓更多商機。另外，大會與網店平台掌鋪（Boutir）合作，所有展商均可於其平台開設網店，並享有3個月免費服務，以開拓綫上業務；大型網上買賣平台Carousell亦會來現場開講，分享網上買賣經驗。

該展覽於4月28日至5月2日一連5天假香港會議展覽中心舉行，分為8大展區：育嬰精選、智活未來、瑰麗時尚、健康生活、家居靈感、寵物護理、學習玩樂、品味之旅，超過400家參展商帶來各式產品，場內設有「香港人撑香港品牌」館，而約20個本地時裝品牌亦有參展，當中多位是歷屆香港青年時裝設計家創作表演賽（YDC）的得獎設計師。

進軍內地電商平台 建品牌知名度

貿發局亦會藉「香港．設計廊」的銷售網絡，協助港商進軍內地市場，並推出一站式「寄售易」（ConsignEasy）服務，幫助企業處理進口報關、物流配送、結算收款等瑣碎事項，讓他們可以專注主要業務，安心在「香港交貨、香港收錢」。港商可藉此進軍內地大型電商平台，包括淘寶和京東商城，掌握有關數碼營銷領域所需技巧和知識，亦可建立品牌和產品在內地的知名度和形象。

至於東盟電子商務市場，我們亦會推出不同措施，例如針對泰國和馬來西亞市場的「DG Studio」計劃，以及為印尼市場而設的「E-tail.id」計劃，協助港商安排電商物流、銷售等事項。貿發局亦會在印尼、馬來西亞和越南等合適的東盟國家舉行推廣活動，包括實體或網上進行的產品展示或商貿配對，讓香港企業毋須親赴當地，便能進軍主要東盟市場。

我希望更多港商可以善用我們多元化的服務提升數碼競爭力，通過不同渠道擴展新業務、開拓新市場、找到新出路，並助力香港對外貿易逐步回復至疫前水平。

▲ 貿發局今年多項展覽將採用混合模式舉行，例如上月開幕的「國際採購滙」，是貿發局首個採用「網上加實體」模式舉辦的展會。（貿發局圖片）