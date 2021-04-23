香港仔活化古迹蒲窩 「我們的異想天開」嘉年華周末開展 副刊版 2021/04/23 分享： 由舊香港仔警署改建的蒲窩青少年中心於1995年進駐，至今已歷經25個年頭。蒲窩從最初的紅磚古迹，隨着更多青年的參與，漸漸發展成社區木工場和文青的聚腳點。為慶祝成立25周年，定於4月24日及25日一連兩 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 奧海城麵包超人春日祭 設打卡位玩具試玩區 2021/04/20 奧海城麵包超人春日祭 設打卡位玩具試玩區 地面井蓋學問大何謂「圓清方濁」？ 中上環《井蓋展》解構香港城市發展 2021/04/16 地面井蓋學問大何謂「圓清方濁」？ 中上環《井蓋展》解構香港城市發展 香港青年旅舍推正念藝術住宿套餐 2021/04/13 香港青年旅舍推正念藝術住宿套餐 光影魔法團隊 teamLab 將進駐京都車站 締造藝術展覽館 +cafe 複合空間 2021/04/10 光影魔法團隊 teamLab 將進駐京都車站 締造藝術展覽館 +cafe 複合空間 日本豪斯登堡全新園區 聯乘NAKED炮製光影打卡位 2021/04/09 日本豪斯登堡全新園區 聯乘NAKED炮製光影打卡位