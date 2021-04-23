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香港仔活化古迹蒲窩 「我們的異想天開」嘉年華周末開展

副刊版 2021/04/23

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由舊香港仔警署改建的蒲窩青少年中心於1995年進駐，至今已歷經25個年頭。蒲窩從最初的紅磚古迹，隨着更多青年的參與，漸漸發展成社區木工場和文青的聚腳點。為慶祝成立25周年，定於4月24日及25日一連兩

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欄名 : 旅事通

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