「人定勝天」這成語家傳戶曉,主要意思有二,其一是指人靠努力便能改變或控制命運,其二是人類有力量克服大自然。今天,只說後者。

人類能破壞大自然,並不代表能戰勝大自然。其實,人類只是生存在大自然思想之下(Living in the mercy of nature),只擁有基因組長度約30kb(kilobase pair)RNA(核糖核酸)的冠狀病毒,已玩轉整個地球,徹底改變人類的生活方式,除了隔離、戴口罩和努力發展疫苗外,似乎沒有其他反擊方法。以近20年前沙士為例,人類並沒有「戰勝」,而是這病毒自然消失,也可以算是大自然的恩慈。

冠狀病毒發展未來如何?還有待自然的恩慈。按近期資料顯示,期待的恩慈可能還很遙遠,新變種病毒例如B.1.1.7就有較強傳播力,也只是英國變種病毒,另外還有七、八種在不同國家出現,最令人擔憂是B.1.351(南非變種),不僅傳播力高出五成,也可能對現今疫苗有較強抵抗力,而且世界各地已出現這變種病毒個案。

可惜有很多民眾不接受大自然威力,以為人類的自由和經濟可以凌駕自然,歐美各地有示威活動抗議,抗議期間也不戴口罩,這種「人定勝天」的心理,也正是助長病毒傳播的原因。

要明白,人類在大自然的威嚴下,只是求存;科學和技術,只能幫助我們了解大自然,並學懂求存之道。

人未能勝天。