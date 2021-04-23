「人定勝天」這成語家傳戶曉，主要意思有二，其一是指人靠努力便能改變或控制命運，其二是人類有力量克服大自然。今天，只說後者。

人類能破壞大自然，並不代表能戰勝大自然。其實，人類只是生存在大自然思想之下（Living in the mercy of nature），只擁有基因組長度約30kb（kilobase pair）RNA（核糖核酸）的冠狀病毒，已玩轉整個地球，徹底改變人類的生活方式，除了隔離、戴口罩和努力發展疫苗外，似乎沒有其他反擊方法。以近20年前沙士為例，人類並沒有「戰勝」，而是這病毒自然消失，也可以算是大自然的恩慈。

冠狀病毒發展未來如何？還有待自然的恩慈。按近期資料顯示，期待的恩慈可能還很遙遠，新變種病毒例如B.1.1.7就有較強傳播力，也只是英國變種病毒，另外還有七、八種在不同國家出現，最令人擔憂是B.1.351（南非變種），不僅傳播力高出五成，也可能對現今疫苗有較強抵抗力，而且世界各地已出現這變種病毒個案。

可惜有很多民眾不接受大自然威力，以為人類的自由和經濟可以凌駕自然，歐美各地有示威活動抗議，抗議期間也不戴口罩，這種「人定勝天」的心理，也正是助長病毒傳播的原因。

要明白，人類在大自然的威嚴下，只是求存；科學和技術，只能幫助我們了解大自然，並學懂求存之道。

人未能勝天。