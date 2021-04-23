譚仔三哥與香港個人護理品牌「平凡媽媽」合作，在四月一日推出了「10小辣美白面膜」。我在社交網站乍見，以為只是愚人節搞笑娛樂大家而已，殊不知竟然是真的，還請來KOL拍攝廣告，用著名的譚仔阿姐口音宣傳「皮膚可以『巧似劉演同墨演咁彈』」。把十小辣跟美容放在一起，我試圖幻想着敷面膜時，成塊面都是麻辣feel，會是甚麼滋味，會否愈敷愈㷫？抑或愈敷愈餓呢？無論如何，這個貌似唔拏更的食品聯乘美容的合作，確實在腌悶的愚人節，帶來一個頗新鮮的talking point。

近年，也出現愈來愈多的美容品牌與食品掛鈎的例子。例如韓國品牌The Face Shop，曾與可口可樂聯乘，推出可樂那隻Signature Red顏色的口紅和眼影。上月，墨西哥餐廳連鎖店Chipotle，以其墨西哥菜作靈感，與彩粧品e.l.f.聯乘，推出限量版眼影系列，當中有牛油果的綠色、墨西哥豆的棗紅色。我即時反應：誰會喜歡將自己塊面畫到好似一份墨西哥餐咁款呢？又一次證明我已屬上古時代，原來Chipotle和e.l.f.在TikTok猛做營銷推廣，令很多年輕女生趨之若騖，甫在網上推出，瞬間售罄。網購已成年輕一輩生活的一部分，品質反是其次，最重要是夠fun夠好玩，所以，品牌要取悅年輕消費者，心思都花在網購營銷策略的包裝和設計上。

在中國市場，也出現過食品聯乘美容的概念，如美加淨曾聯乘大白兔奶糖推大白兔糖味的潤唇膏，包裝也是大白兔奶糖的樣子，甚受內地年輕人受落，說是找回童年記憶的產品。又如旺旺曾與美容品牌自然堂推出旺仔雪餅形的氣墊粉底，同樣熱銷。網絡世代，愈來愈喜歡新奇事物，就是不要循規蹈矩的遊戲法則。忽發奇想，不久將來會否看見海底撈的美容養生鍋之骨膠原補濕精華面膜？麥當勞的麥叔叔彩粧系列？譚仔三哥又會否再下一城，搞個土匪雞翼面膜呢？總之，這個世界，愈來愈令人大開眼界。