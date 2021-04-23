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米芝蓮1星廚師 打造全新精緻中菜館

副刊版 2021/04/23

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疫情下，新餐廳依然愈開愈有，最新一員是在中環的永中菜廳，由1星米芝蓮年輕廚師鄭永麒（Vicky）主埋，運用中西合璧材料及做法，打造不一樣的中菜，賣相十分精緻，令人充滿驚喜。

要了解「永」中菜廳，就必需要

...

欄名 : Food

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