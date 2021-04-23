米芝蓮1星廚師 打造全新精緻中菜館 副刊版 2021/04/23 分享： 疫情下，新餐廳依然愈開愈有，最新一員是在中環的永中菜廳，由1星米芝蓮年輕廚師鄭永麒（Vicky）主埋，運用中西合璧材料及做法，打造不一樣的中菜，賣相十分精緻，令人充滿驚喜。 要了解「永」中菜廳，就必需要 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 一年一造 白露筍頂級饗宴 今日 一年一造 白露筍頂級饗宴 2星米芝蓮營致會館 全新嘗味菜單 2021/04/09 2星米芝蓮營致會館 全新嘗味菜單 珍貴琺瑯彩‧宮廷御用 福茗堂全新春季茶具 2021/04/09 珍貴琺瑯彩‧宮廷御用 福茗堂全新春季茶具 Joel Robuchon x Perrier Jouet x LALIQUE 法式色香味奢華享受 2021/03/26 Joel Robuchon x Perrier Jouet x LALIQUE 法式色香味奢華享受 中環國金軒x The French Window推出嘗味餐單連餐酒配對 2021/03/12 中環國金軒x The French Window推出嘗味餐單連餐酒配對 香港 設計 餐廳 中環 菜式 魚 甜品 海鮮 中菜 人物