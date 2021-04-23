Van Cleef & Arpels L'ECOLE珠寶藝術學院 探索黃金的藝術 副刊版 2021/04/23 分享： 去年Van Cleef & Arpels的全球第二所、亦是亞太區唯一的L'ECOLE珠寶藝術學院，於K11 MUSEA正式成立，學院至今已經舉辦過不同主題的珠寶展，藉此鼓勵大眾進一步認識和學習欣賞珠寶 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : Jewelry 最新專欄文章 更多 最奢華的Chanel N°5香水 2021/04/16 最奢華的Chanel N°5香水 盛智文的中非媳婦創業 BOUCHIER 喜悅的初心 2021/04/09 盛智文的中非媳婦創業 BOUCHIER 喜悅的初心 Louis Vuitton‧Dior 同步閃耀登場 2021/03/12 Louis Vuitton‧Dior 同步閃耀登場 Piaget高級珠寶系列 翱翔天際間 2021/03/05 Piaget高級珠寶系列 翱翔天際間 Graff美鑽與祖母綠的邂逅 2021/02/19 Graff美鑽與祖母綠的邂逅 珠寶 展覽 K11 MUSEA 品牌 學習領域、學科及課程 黃金