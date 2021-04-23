Van Cleef & Arpels L'ECOLE珠寶藝術學院 探索黃金的藝術

去年Van Cleef & Arpels的全球第二所、亦是亞太區唯一的L'ECOLE珠寶藝術學院，於K11 MUSEA正式成立，學院至今已經舉辦過不同主題的珠寶展，藉此鼓勵大眾進一步認識和學習欣賞珠寶

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