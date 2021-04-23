教育子女說不 警惕網上陌生人

警方日前拘捕一名男童，涉嫌以網上遊戲道具誘使女童拍攝裸照或影片。兒童在疫情期間花更多時間上網，惟普遍缺乏危機常識，家長需提高警覺，趁早培養兒童網絡安全意識。

逾3成人 沒教子女網絡安全

警方接獲3名年齡介乎9至12歲的女童報案，3人在網上遊戲結識可疑人士，對方聲稱可為她們提供遊戲內的武器裝備，並誘使她們拍攝裸照或影片，對方得到照片後威脅公開有關片段，迫女童提供更多裸照與影片。

一名13歲本地男童涉嫌「利用、促致或提供未滿18歲人士以製作色情物品」罪，警方不排除有更多人被捕。

該款遊戲在去年3月至今年3月期間，發生8宗同類個案，警方初步調查指絕大部分涉及跨境犯罪。涉及社媒的同類案件更在疫下大增，警方表示去年首三季涉及社媒的兒童色情物品案，較前年同期上升逾8成，最年輕受害人僅7歲。

據Google委託進行的一項全球普查指，本港53%家長表示擔憂子女接受資訊的安全性，以及子女會否接觸來自陌生人、或兒童不宜的信息，但多達36%表示從未與子女討論有關網絡安全的話題，僅37%會使用保護兒童的網絡安全設定。

兒童缺乏人生經驗，因此家長是他們的第一道防綫。

澳洲昆士蘭衞生部門為家長提供的指引建議，家長需為子女訂立上網時間表，例如每次使用電子產品不得超過30分鐘，待休息後才能再使用，更應設明確規則培養良好上網習慣，包括在社媒上保護個人私隱、及舉報或封鎖任何不良用戶。

培養好習慣 宜訂明上網時間

美國司法部的指引亦指，家長需向兒童解釋網上足迹的概念，因任何個人資料例如相片一旦上載到互聯網，則無法移除。除了教子女學會拒絕陌生人的不合理要求，家長更應留意子女是否在網上遭欺凌或其他問題，例如觀察是否出現鬼鬼祟祟、情緒不穩、抑鬱或焦慮等徵兆。

就網上遊戲而言，並非所有遊戲都適合兒童玩，家長宜留意遊戲或手機App的評級及內置功能。更進一步或可鼓勵子女玩母毋須上網的綫下單機遊戲，因此類遊戲較少所謂「微交易」（microtransactions），避免他們為了虛擬道具而作出不道德的交易。

家長終究無法永遠監督子女上網習慣，及早培養安全意識才是正道。

▲ 兒童普遍缺乏危機意識，家長應教子女警惕網上認識的陌生人，並學會拒絕不合理的要求。（資料圖片）