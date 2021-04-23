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新版MacBook Pro 料配備Mini LED

行政人員版 2021/04/23

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據市研機構TrendForce發表報告，預計蘋果（Apple）在引入Mini LED至新款的iPad Pro之後，即將在下半年，推出配備Mini LED屏幕的全新MacBook Pro，尺寸分別為14

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