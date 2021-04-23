新版MacBook Pro 料配備Mini LED 行政人員版 2021/04/23 分享： 據市研機構TrendForce發表報告，預計蘋果（Apple）在引入Mini LED至新款的iPad Pro之後，即將在下半年，推出配備Mini LED屏幕的全新MacBook Pro，尺寸分別為14 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 三星SmartThings Find 助尋失物下周更新 今日 三星SmartThings Find 助尋失物下周更新 Amazon Music 新用戶首3月免費 2021/04/22 Amazon Music 新用戶首3月免費 微軟擬為Windows 10 打造新Microsoft Store 2021/04/22 微軟擬為Windows 10 打造新Microsoft Store Surface Laptop 4 即日起開放預購 2021/04/21 Surface Laptop 4 即日起開放預購 Zoom Apps創投基金 7.8億推動平台生態 2021/04/21 Zoom Apps創投基金 7.8億推動平台生態 Apple 蘋果（Apple，美：AAPL） MacBook 商業 科技行業 創新科技及應用 科技軟件 科技硬件 IT技術 硬件