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三星SmartThings Find 助尋失物下周更新

行政人員版 2021/04/23

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緊接蘋果（Apple）宣布推出無綫追蹤硬件AirTag後，對手三星（Samsung）馬上有新搞作，宣布更新旗下同樣具有尋失物功能的SmartThings Find位置資訊應用服務，下周開始可陸續透過

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欄名 : 科技新知

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