三星SmartThings Find 助尋失物下周更新 行政人員版 2021/04/23 分享： 緊接蘋果（Apple）宣布推出無綫追蹤硬件AirTag後，對手三星（Samsung）馬上有新搞作，宣布更新旗下同樣具有尋失物功能的SmartThings Find位置資訊應用服務，下周開始可陸續透過 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 新版MacBook Pro 料配備Mini LED 今日 新版MacBook Pro 料配備Mini LED Amazon Music 新用戶首3月免費 2021/04/22 Amazon Music 新用戶首3月免費 微軟擬為Windows 10 打造新Microsoft Store 2021/04/22 微軟擬為Windows 10 打造新Microsoft Store Surface Laptop 4 即日起開放預購 2021/04/21 Surface Laptop 4 即日起開放預購 Zoom Apps創投基金 7.8億推動平台生態 2021/04/21 Zoom Apps創投基金 7.8億推動平台生態 Samsung 商業 科技行業 創新科技及應用 科技軟件 科技硬件 IT技術 服務 硬件