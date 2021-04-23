旅業自救迸創意 觀光復常靠疫苗

新冠疫情反覆，香港與新加坡旅遊氣泡的公布及實施時間，料須雙雙延遲，但有立法會議員透露，本地旅遊仍可於疫苗氣泡下，最快下月8日啟動。疫下大批導遊領隊手停口停，甚至已遭解僱或轉行，重啟本地遊，讓業界迸發創意吸客自救，短期應可稍紓困境。長遠而言，疫苗始終才是全球觀光旅業的真正救星，各界還須盡速打針。

星特色團跑出 港旅商界聯乘

有指港星原定昨天公布開啟氣泡，惟當地疑因多名外勞二次染疫後，最後一刻煞停宣布。有初步消息指，兩地將於下周初講解計劃，並由5月中延至5月底正式開通。

不過，旅遊業界議員姚思榮指出，港府已跟業界達成共識，最快下月8日或9日重啟本地遊。只有從業員需要接種疫苗，參加者全程使用安心出行程式即可，細節料下周二公布。

港府最初希望提供疫苗接種誘因，曾提出市民須打針才可報團，惟在業界強烈反彈下讓步。事實上，即使有全球第一接種率的以色列，酒店業面對大人打針、小童檢測的嚴格復業要求，本月上旬多達4成酒店自覺難以獲利，無奈繼續關門。

環球限飛，外遊受阻，各國俱發現本地遊需求熱烈。勞動節長假即將到臨，越南主要旅行社近期日接數以千張當地人國內遊定單，已達逾8成銷售目標，本港縱橫遊也曾表示，下月預訂情況樂觀。

港府和旅發局各式津貼補助固然可帶來額外動力，新加坡等同逾18億港元的旅遊消費券亦撑起了行業，但當地業者還是要有特色才可跑出，包括兼教拍攝技巧的「打卡團」、導遊飾演歷史小人物全程講故事。星洲有深度遊旅行社的自費客與日俱增，以索價約880港元的4小時怪談團最受歡迎，整體生意甚至更勝疫前。

香港縱是彈丸之地，但地質公園遊不易安排，南區神像山一類地標亦未算廣為人知，疫情甚至催生了新賣點，如參觀口罩廠自製口罩。各大商場業主早曾聯乘旅遊業尋求雙贏，像消費送導賞團，現時亦有籌謀報團換商場折扣。缺少了自由行的客量，旅業自不然要以創意質素取勝。

泰爆疫礙通關 以國下月重開

當然，疫情尚未斷尾，港府定要小心制定合理安排，既要讓業界便於營運，又要預防社區傳播。以新加坡為例，本地團上限上周起由20人升至50人，惟仍要再分成小組兼維持社交距離。

新冠疫戰曠日持久，惟有盡快打針，才能減少波折變數。泰國原擬容許已打針的旅客，縮短14天隔離期至7日，可惜當地接種率不足1%，讓英國變種株藉假期大幅擴散，周日剛創下1,767宗新高，有分析相信當局隨時要延期撤限。相反，以色列的新症在1月單日破1萬宗後，持續下降，多番解禁後，仍只日增約100宗確診，下月23日將可重新接待已完成接種的外國遊客，餘下的酒店相信能陸續重開。

新冠病毒頻頻變種，環球疫情波譎雲詭，本港今天將再擴大包括16歲以上青年接種資格，執意不打針的市民，有否反思會否低估了自身染疫風險，以及旅遊業界一次又一次臨門脫腳所受的傷害？

責任編輯：陳楚源