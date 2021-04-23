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PMQ元創方期間限定工作坊 $350起學手製押花藝術

行政人員版 04:00 2021/04/23

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黛安得閒鍾意整下手作仔，聽公關姊妹講，過去幾季反應熱烈嘅「慢活‧樂」@元創方，5月起將會喺現有逾30個創意工作坊中，引入期間限定工作坊元素，例如由Tripbombom遊藝花舍主持嘅押花工作坊。押花藝術係一種平面花卉藝術，作品結合繪畫、玻璃同樹脂，製成押花茶具、鏡盒或首飾等，每位收費由$350至$730.另外，還有銀手鐲製作班、時裝織作坊等，報名詳情可【按此】瀏覽。

本文轉載自《晴報

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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