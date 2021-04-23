我經常說，我會讓最接近問題核心的人做決定，在子公司層面的決定，我只會給意見，不會下指令。有人問我，如果我讓子公司負責人自把自為，最後下錯決定的話，怎麼辦？

首先，我也不保證自己不下錯決定。每個人都會做錯事，經驗也許可以降低錯誤的比例，但不能完全避免。而且我的看法也不一定是對，隨着市場和技術的變化，有些經驗可能過時。

再者，商業決定不是物理現象，同樣的決定，在不同時間和環境下，結果也可能不一樣。

我們也不用太介懷做錯事。正如求學時期，當我們答錯問題時，我們可以從改正中學習。每一次錯誤的決定，都是一個學習的機會，自己親身經歷的錯誤，體會更深刻，作為上司，不應剝奪下屬學習的機會。

很多錯誤，日後看來只是芝麻綠豆的小事。正如我們現在看來，小學某次考試或測驗不及格，對我們人生又有甚麼負面影響？我們工作中犯的錯，很多在日後看來，也是微不足道，不應太過介懷。

正如人的成長，只要不令身體造成永久的傷害，甚至失去性命，任何錯誤都可以承受。企業也一樣，只要能生存，任何錯誤都承受得起。而且企業即使死亡，只要我們一息尚存，仍有東山再起的機會，所以錯了還是沒有甚麼大不了。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報》