善用科研資源　推動再工業化

近年，「再工業化」在香港成為一個熱門的名詞，官產學研各方一直通力合作發展香港在「再工業化」的優勢。香港科技園公司（下稱科技園）是次主辦的「On the Horizon」系列網絡研討會以「創科推動再工業化︰把握『香港製造』商機」為題，邀請資深投資者、崛起中的初創及成功企業分享本港再工業化的實踐。

在香港工廠北移後，本地工業開始式微，而「再工業化」則為本港工業注入生機。「再工業化」並不是單純在香港重新發展工業、興建工廠、從事大規模生產，而是善用香港本地的科研人才資源，利用科研技術，將生產流程自動化，提高生產力。

有助本港提升競爭力

政府過去幾年一直為「再工業化」的廠家提供金錢資助，科技園為廠家提供土地支援，例如今年年初在將軍澳工業邨落成的數據技術中心（DT Hub），以及預計明年開幕的將軍澳工業邨先進製造業中心（AMC），均是推動本港「再工業化」的好例子。DT Hub提供完善的數據中心基礎建議，配合AMC的各項現代化廠房生產設施、自動化的共用物流及倉庫中心，有助本地創科企業將成果落地，推動工業數碼化，提升本港國際競爭力。

重量級嘉賓 分享真知灼見

「On the Horizon」網絡研討會系列，在過往兩場也就不同的主題邀請業內的專家分享，吸引了不少對創新科技感興趣的人士參與。

是次「創科推動再工業化︰把握『香港製造』商機」網絡研討會將由香港科技園公司行政總裁黃克強致辭，介紹本港「再工業化」的進程，並由資深財經媒體工作者朱子昭擔任主持，香港科技園公司再工業化高級總監姚慶良、先進太平洋（香港）有限公司促成科技開發組副總裁（技術）吳漢瑜、科能三維技術（醫療）有限公司創辦人及行政總裁丘榮豐、NiRoTech Ltd.財務總監葉祖禹、東興自動化投資有限公司副董事長林朗熙擔任嘉賓講者。一眾嘉賓將分析香港在「再工業化」的優勢、其對本港的經濟價值和製造業的影響。其中，資深投資者會分享行業的發展潛力；初創及企業代表亦會暢談他們在「再工業化」路程的高低起跌，預測未來的機遇與挑戰。

有興趣了解本地工業未來新一頁的人士，請即登記參加「On the Horizon」系列網絡研討會，前瞻本港「再工業化」進程。

[On the Horizon]網絡研討會系列

創科推動再工業化︰把握「香港製造」商機

日期︰4月30日（星期五）

時間︰下午3至4時

語言︰廣東話

網址：https://wheelockgallery.hkstp.org/#horizon

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（資料由客戶提供）

