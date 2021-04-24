赤柱廣場戶外瑜伽 林德信與世界冠軍魏秋琪親身示範 副刊版 2021/04/24 分享： 不少人也熱愛做瑜伽，赤柱廣場將於5月至7月期間之指定周末舉辦「Boundless Tempo」戶外瑜伽體驗活動，除了有星級專業導師林德信及世界冠軍魏秋琪親身示範，亦提供免費租借瑜伽用品服務。 戶外瑜伽體 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 漫步土瓜灣尋電影場景足迹 密集式怪獸大廈成打卡點 2021/04/23 漫步土瓜灣尋電影場景足迹 密集式怪獸大廈成打卡點 石澳藍橋完成修復 以原貌重新開放 2021/04/22 石澳藍橋完成修復 以原貌重新開放 黃金海岸商場響應「世界地球日」 舉行Earth Day市集共度綠色周末 2021/04/17 黃金海岸商場響應「世界地球日」 舉行Earth Day市集共度綠色周末 石硤尾建築散步 時光定格大坑西邨 2021/04/17 石硤尾建築散步 時光定格大坑西邨 本地團隊帶領梅窩導賞 私人古迹大宅玩攝影藍曬 2021/04/16 本地團隊帶領梅窩導賞 私人古迹大宅玩攝影藍曬 赤柱廣場 Stanley Plaza 赤柱 商場活動 瑜伽