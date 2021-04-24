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赤柱廣場戶外瑜伽 林德信與世界冠軍魏秋琪親身示範

副刊版 2021/04/24

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不少人也熱愛做瑜伽，赤柱廣場將於5月至7月期間之指定周末舉辦「Boundless Tempo」戶外瑜伽體驗活動，除了有星級專業導師林德信及世界冠軍魏秋琪親身示範，亦提供免費租借瑜伽用品服務。

戶外瑜伽體

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欄名 : 本地遊

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赤柱廣場 Stanley Plaza 赤柱 商場活動 瑜伽

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