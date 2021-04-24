排核廢水非內政 日須回應鄰國關注

近日日本政府提出要將123萬噸核廢水倒進太平洋，引起全球關注。今次要處理的核廢水，是當年福島核電站事故留下的，不同於一般核電廠正常運作下所產生的污水，這批核廢水曾經和燃料芯直接接觸，一眾科學家都認為它含有多種放射性物質及有害元素。早前日本副首相麻生太郎稱「那些水喝了也沒甚麼事」，實在是欲蓋彌彰兼公關災難！

筆者還記得幾年前到訪日本，拜訪了多家科研機構、風投基金及科創平台（如大學、孵化器等），整體感覺是當地制度比較僵化，階級與資歷觀念根深蒂固，重視經驗優於表現，年輕科學家較難上位，創業者募集資金亦非常困難。日本政府當時推出了一項名為Brain/MINDS的國家級計劃，用作推動大腦科學及腦神經的相關研究。日本政府投入了400億日圓，又拉攏多家本地高科投公司參與研究。

日腦神經科研 淪「派餅仔」項目

這項國家級科研項目的原意其實是非常好的，可是筆者當時見到日本政府委派的專家團隊都頗為年老（看上去70歲已經是最年輕的了），令筆者懷疑又是論資排輩的結果。幾年下來，筆者一直沒有聽到關於該項目的消息和進展，反而中美兩國在大腦科學上的研究卻有很多突破性的發展。

好奇之下，筆者最近詢問了當年帶領訪問團參觀的日本朋友，他憤憤不平地說這個研究項目最後變成「派餅仔」了：那些老專家根本沒有能力判斷哪些是突破性的技術，或判斷科研團隊的研究進度，結果錢都分到各家參與的大學、科研機構及大企業屬下的科研團隊口袋裏，可以商業化的項目幾乎沒有。

這個Brain/MINDS項目會一直持續至2026年，目前只是進行至一半，是否如這位日本朋友所說的一無可取，還言之尚早。近日日本政府對核廢水的處理方法，重新令筆者想起當地僵化和未能與時俱進的管治方式。

核廢水能喝？ 政府公關反面教材

是其是、非其非，日本政府的決定誠然錯誤，即使得到一些大國發聲支持，可仍然是一個錯誤的決定。進一步而言，日本政府又是否已經花了最大限度的精力去尋求更佳的解決方案？是否與鄰國、國民有足夠的協商才作出這個決定？又或只是信任幾位老專家的片面之詞？

筆者並非有年齡歧視，只是日本這種論資排輩的做事手法，着實令筆者印象深刻，也大大遏抑了當地近年的科研發展。就此次福島核電站核廢水事件，若然當地專家無辦法妥善解決，或可試用近年比較流行的「開放式創新」（open innovation）概念，邀請世界各地的團隊及科學家參與制定解決方案，說不定高手在民間，比起日本自己的專家，他們或能提出更安全、健康和創新的方法。

以史為鑒，日本政府處理核廢水的方法，可以說是政府公關和危機處理的一個反面教材，「核廢水能喝」和美國前總統特朗普所說「新冠肺炎只是感冒」一樣，皆是愚昧之言。日本政府單方面的決定，似是依靠強大盟友背書一意孤行。

事實上，此次核廢水問題絕非日本內政，而是關乎全人類安全，太平洋亦非日本所獨享。筆者希望日本政府回應周邊國家的關切，在「地球村」眾多居民面前挽回公信力。

▲ 福島核廢水問題絕非日本內政，而是關乎全人類安全。（新華社資料圖片）