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港島鐵路新盤罕有 具一定吸引力

置業家居 2021/04/24

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【新盤拆局】港鐵罕見大型新盤，港鐵黃竹坑站上蓋項目港島南岸，總供應涉約5,200伙供應，當中港島南岸第1期晉環佔800伙，4月23日公布首張價單，正式為港島南岸價錢定下基礎，最高折扣後折實呎價$2.7

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欄名 : 封面故事

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