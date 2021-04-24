港島鐵路新盤罕有 具一定吸引力 置業家居 2021/04/24 分享： 【新盤拆局】港鐵罕見大型新盤，港鐵黃竹坑站上蓋項目港島南岸，總供應涉約5,200伙供應，當中港島南岸第1期晉環佔800伙，4月23日公布首張價單，正式為港島南岸價錢定下基礎，最高折扣後折實呎價$2.7 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 晉環強勢開賣 首批折實價由$1,146萬起 創港島南新盤首批最高開價 今日 晉環強勢開賣 首批折實價由$1,146萬起 創港島南新盤首批最高開價 晉環全面睇 今日 晉環全面睇 最新專欄文章 更多 晉環強勢開賣 首批折實價由$1,146萬起 創港島南新盤首批最高開價 今日 晉環強勢開賣 首批折實價由$1,146萬起 創港島南新盤首批最高開價 晉環全面睇 今日 晉環全面睇 屯門二手破頂潮 御海灣II乘勢出擊 折實價$567.8萬起 2021/04/17 屯門二手破頂潮 御海灣II乘勢出擊 折實價$567.8萬起 御海灣II全面睇 2021/04/17 御海灣II全面睇 御海灣II各戶型價單分析 2021/04/17 御海灣II各戶型價單分析 一手市場 晉環