晉環屬於港島南岸第1期，提供800伙單位，實用面積介乎289至2,084平方呎，戶型分野大，由開放式至5房。屬於第1座及第2座住宅大樓，各細分A及B兩翼，預計關鍵日期為2022年12月31日。

標準單位

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