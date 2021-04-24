晉環全面睇 置業家居 2021/04/24 分享： 晉環屬於港島南岸第1期，提供800伙單位，實用面積介乎289至2,084平方呎，戶型分野大，由開放式至5房。屬於第1座及第2座住宅大樓，各細分A及B兩翼，預計關鍵日期為2022年12月31日。 標準單位 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 晉環強勢開賣 首批折實價由$1,146萬起 創港島南新盤首批最高開價 今日 晉環強勢開賣 首批折實價由$1,146萬起 創港島南新盤首批最高開價 港島鐵路新盤罕有 具一定吸引力 今日 港島鐵路新盤罕有 具一定吸引力 最新專欄文章 更多 晉環強勢開賣 首批折實價由$1,146萬起 創港島南新盤首批最高開價 今日 晉環強勢開賣 首批折實價由$1,146萬起 創港島南新盤首批最高開價 港島鐵路新盤罕有 具一定吸引力 今日 港島鐵路新盤罕有 具一定吸引力 屯門二手破頂潮 御海灣II乘勢出擊 折實價$567.8萬起 2021/04/17 屯門二手破頂潮 御海灣II乘勢出擊 折實價$567.8萬起 御海灣II全面睇 2021/04/17 御海灣II全面睇 御海灣II各戶型價單分析 2021/04/17 御海灣II各戶型價單分析 施政報告 一手市場 晉環 THE SOUTHSIDE