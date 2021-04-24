旺角ONE SOHO 攻1房近港鐵站 市區新供應 置業家居 2021/04/24 分享： 市區新樓一向搶手，旺角市中心一帶今年亦有新供應，由信置、莊士及市建局合作山東街新盤ONE SOHO，共322伙單位，主打1房單位，預期5月份應市。 ONE SOHO屬單幢式住宅，位置坐落山東街32B號， ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 屯門御海灣II 價單推128伙 兼推1伙特色戶招標 今日 屯門御海灣II 價單推128伙 兼推1伙特色戶招標 啟德THE HENLEY第1期 特備空氣淨化衣帽間 今日 啟德THE HENLEY第1期 特備空氣淨化衣帽間 錦田北 山水盈盡推餘下42伙 折實$1,161.9萬起 2021/04/17 錦田北 山水盈盡推餘下42伙 折實$1,161.9萬起 啟德 THE HENLEY第1期如箭在弦 有機下周公布樓書 2021/04/17 啟德 THE HENLEY第1期如箭在弦 有機下周公布樓書 鴨脷洲 逸南涉138伙 最快下月推售 2021/04/17 鴨脷洲 逸南涉138伙 最快下月推售 一手市場 ONE SOHO