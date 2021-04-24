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旺角ONE SOHO 攻1房近港鐵站 市區新供應

置業家居 2021/04/24

分享：

市區新樓一向搶手，旺角市中心一帶今年亦有新供應，由信置、莊士及市建局合作山東街新盤ONE SOHO，共322伙單位，主打1房單位，預期5月份應市。

ONE SOHO屬單幢式住宅，位置坐落山東街32B號，

...

欄名 : 新盤速遞

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