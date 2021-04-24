啟德THE HENLEY第1期 特備空氣淨化衣帽間 置業家居 2021/04/24 分享： 恒地啟德全新盤沐泰街7號THE HENLEY第1期最快下周公布樓書，示範單位亦會緊接開放，預計5月初公布價單，首批不少於96伙，主打1房。 恒基物業代理有限公司營業（一）部總經理林達民表示，THE ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 屯門御海灣II 價單推128伙 兼推1伙特色戶招標 今日 屯門御海灣II 價單推128伙 兼推1伙特色戶招標 旺角ONE SOHO 攻1房近港鐵站 市區新供應 今日 旺角ONE SOHO 攻1房近港鐵站 市區新供應 錦田北 山水盈盡推餘下42伙 折實$1,161.9萬起 2021/04/17 錦田北 山水盈盡推餘下42伙 折實$1,161.9萬起 啟德 THE HENLEY第1期如箭在弦 有機下周公布樓書 2021/04/17 啟德 THE HENLEY第1期如箭在弦 有機下周公布樓書 鴨脷洲 逸南涉138伙 最快下月推售 2021/04/17 鴨脷洲 逸南涉138伙 最快下月推售 可持續發展 啟德 THE HENLEY 一手市場