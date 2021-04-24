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啟德THE HENLEY第1期 特備空氣淨化衣帽間

置業家居 2021/04/24

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恒地啟德全新盤沐泰街7號THE HENLEY第1期最快下周公布樓書，示範單位亦會緊接開放，預計5月初公布價單，首批不少於96伙，主打1房。

恒基物業代理有限公司營業（一）部總經理林達民表示，THE

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欄名 : 新盤速遞

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