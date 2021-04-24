屯門御海灣II 價單推128伙 兼推1伙特色戶招標 置業家居 2021/04/24 分享： 新地屯門御海灣發展項目御海灣II今日﹙24日﹚首輪銷售129伙，128伙以價單形式出售，另外1伙單位招標推售。 新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，御海灣II推出1伙特色單位招標，屬於30樓J室，實用面積 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 啟德THE HENLEY第1期 特備空氣淨化衣帽間 今日 啟德THE HENLEY第1期 特備空氣淨化衣帽間 旺角ONE SOHO 攻1房近港鐵站 市區新供應 今日 旺角ONE SOHO 攻1房近港鐵站 市區新供應 錦田北 山水盈盡推餘下42伙 折實$1,161.9萬起 2021/04/17 錦田北 山水盈盡推餘下42伙 折實$1,161.9萬起 啟德 THE HENLEY第1期如箭在弦 有機下周公布樓書 2021/04/17 啟德 THE HENLEY第1期如箭在弦 有機下周公布樓書 鴨脷洲 逸南涉138伙 最快下月推售 2021/04/17 鴨脷洲 逸南涉138伙 最快下月推售 屯門 御海灣II 一手市場