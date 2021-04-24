由屋苑大門至單位 毋須推門及「㩒𨋢」 置業家居 2021/04/24 分享： 【智能配套】Wetland Seasons Park引入無人駕駛小型送貨機械車的智能送貨服務，當住戶的貨品送達但無人收件時，屋苑管理處將會代為收件，住戶可透過手機應用程式預約送貨時間，貨品就會直接送到 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市熱話 相關文章 Wetland Seasons Park現樓直擊 空中會所觀鳥兼賞濕地 今日 Wetland Seasons Park現樓直擊 空中會所觀鳥兼賞濕地 與濕地公園關係密切 各處展示鳥類介紹 今日 與濕地公園關係密切 各處展示鳥類介紹 最新專欄文章 更多 第二季新盤入伙潮 暫約160個租盤 最平$1.2萬住市區樓 今日 第二季新盤入伙潮 暫約160個租盤 最平$1.2萬住市區樓 受疫情及天氣影響 多個新盤推遲關鍵日期 今日 受疫情及天氣影響 多個新盤推遲關鍵日期 Wetland Seasons Park現樓直擊 空中會所觀鳥兼賞濕地 今日 Wetland Seasons Park現樓直擊 空中會所觀鳥兼賞濕地 與濕地公園關係密切 各處展示鳥類介紹 今日 與濕地公園關係密切 各處展示鳥類介紹 搜括市區平價3房 $600萬有找 2021/04/17 搜括市區平價3房 $600萬有找