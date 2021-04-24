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由屋苑大門至單位 毋須推門及「㩒𨋢」

置業家居 2021/04/24

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【智能配套】Wetland Seasons Park引入無人駕駛小型送貨機械車的智能送貨服務，當住戶的貨品送達但無人收件時，屋苑管理處將會代為收件，住戶可透過手機應用程式預約送貨時間，貨品就會直接送到

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欄名 : 樓市熱話

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