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與濕地公園關係密切 各處展示鳥類介紹

置業家居 2021/04/24

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【會所全面睇】Wetland Seasons Park住客會所設施由3部分組成，分別為Club Seasons、空中會所以及Seasons Garden宴會廳，合共超過3萬平方呎，提供多元化設施。當中

...

欄名 : 樓市熱話

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