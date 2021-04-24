受疫情及天氣影響 多個新盤推遲關鍵日期 置業家居 2021/04/24 分享： 【延遲收樓】不少發展商傾向以預售樓花形式賣樓，快將收樓前往往有部分樓盤推遲收樓日期，短則3個月，長則半年，令部分樓花買家失預算，近月亦有多個新盤推遲關鍵日期。 其中最新屬於萬科長沙灣新盤The ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市熱話 相關文章 第二季新盤入伙潮 暫約160個租盤 最平$1.2萬住市區樓 今日 第二季新盤入伙潮 暫約160個租盤 最平$1.2萬住市區樓 最新專欄文章 更多 第二季新盤入伙潮 暫約160個租盤 最平$1.2萬住市區樓 今日 第二季新盤入伙潮 暫約160個租盤 最平$1.2萬住市區樓 Wetland Seasons Park現樓直擊 空中會所觀鳥兼賞濕地 今日 Wetland Seasons Park現樓直擊 空中會所觀鳥兼賞濕地 與濕地公園關係密切 各處展示鳥類介紹 今日 與濕地公園關係密切 各處展示鳥類介紹 由屋苑大門至單位 毋須推門及「㩒𨋢」 今日 由屋苑大門至單位 毋須推門及「㩒𨋢」 搜括市區平價3房 $600萬有找 2021/04/17 搜括市區平價3房 $600萬有找 天氣 傲玟 山水盈 詹濟南