第二季新盤入伙潮 暫約160個租盤 最平$1.2萬住市區樓 置業家居 2021/04/24 分享： 近期有15個新盤陸續入伙，涉及逾7,000個單位。目前市場最少有160個預租盤，集中在九龍區，月租最平$1.2萬可住市區樓，甚至是名校網。 單幢樓受投資者追捧，市區單幢樓有不少預租盤供應。例如長沙灣家壹 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市熱話 相關文章 受疫情及天氣影響 多個新盤推遲關鍵日期 今日 受疫情及天氣影響 多個新盤推遲關鍵日期 最新專欄文章 更多 受疫情及天氣影響 多個新盤推遲關鍵日期 今日 受疫情及天氣影響 多個新盤推遲關鍵日期 Wetland Seasons Park現樓直擊 空中會所觀鳥兼賞濕地 今日 Wetland Seasons Park現樓直擊 空中會所觀鳥兼賞濕地 與濕地公園關係密切 各處展示鳥類介紹 今日 與濕地公園關係密切 各處展示鳥類介紹 由屋苑大門至單位 毋須推門及「㩒𨋢」 今日 由屋苑大門至單位 毋須推門及「㩒𨋢」 搜括市區平價3房 $600萬有找 2021/04/17 搜括市區平價3房 $600萬有找 中原地產 放盤 瑧樺 瑧頤 半山捌號