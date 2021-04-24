第二季新盤入伙潮 暫約160個租盤 最平$1.2萬住市區樓

近期有15個新盤陸續入伙，涉及逾7,000個單位。目前市場最少有160個預租盤，集中在九龍區，月租最平$1.2萬可住市區樓，甚至是名校網。

單幢樓受投資者追捧，市區單幢樓有不少預租盤供應。例如長沙灣家壹

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