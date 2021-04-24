YOHO MIDTOWN屋苑解構 置業家居 2021/04/24 分享： 景觀：園景、山景、市景兼備部分高層遠眺深圳 YOHO MIDTOWN各座以L形排列，景觀多元，其中1至5座向北單位，主要望新元朗中心，以及正興建中的Grand YOHO Development景觀，而部 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 屋苑深度遊 報道系列 : 新盤同區屋苑系列（一） 相關文章 YOHO MIDTOWN 享交通購物之便 1房入場費$700萬起 今日 YOHO MIDTOWN 享交通購物之便 1房入場費$700萬起 YOHO MIDTOWN屋則大觀園 今日 YOHO MIDTOWN屋則大觀園 元朗站上蓋項目 提供2,000伙 今日 元朗站上蓋項目 提供2,000伙 最新專欄文章 更多 YOHO MIDTOWN 享交通購物之便 1房入場費$700萬起 今日 YOHO MIDTOWN 享交通購物之便 1房入場費$700萬起 元朗站上蓋項目 提供2,000伙 今日 元朗站上蓋項目 提供2,000伙 YOHO MIDTOWN屋則大觀園 今日 YOHO MIDTOWN屋則大觀園 盈暉臺提供2房及3房 逾20伙放盤 叫價$790萬起 2021/03/27 盈暉臺提供2房及3房 逾20伙放盤 叫價$790萬起 盈暉臺2座高層E室 3房改2房 2021/03/27 盈暉臺2座高層E室 3房改2房 YOHO MIDTOWN 二手市場 放盤 形點 YOHO Mall