  • 26°C
香港時間 : 2021424日 (六) 02:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

YOHO MIDTOWN屋苑解構

置業家居 2021/04/24

分享：

景觀：園景、山景、市景兼備部分高層遠眺深圳

YOHO MIDTOWN各座以L形排列，景觀多元，其中1至5座向北單位，主要望新元朗中心，以及正興建中的Grand YOHO Development景觀，而部

...

欄名 : 屋苑深度遊

報道系列 : 新盤同區屋苑系列（一）

相關文章

YOHO MIDTOWN 享交通購物之便 1房入場費$700萬起
今日
YOHO MIDTOWN 享交通購物之便 1房入場費$700萬起
YOHO MIDTOWN屋則大觀園
今日
YOHO MIDTOWN屋則大觀園
元朗站上蓋項目 提供2,000伙
今日
元朗站上蓋項目 提供2,000伙

最新專欄文章 更多

YOHO MIDTOWN 享交通購物之便 1房入場費$700萬起
今日
YOHO MIDTOWN 享交通購物之便 1房入場費$700萬起
元朗站上蓋項目 提供2,000伙
今日
元朗站上蓋項目 提供2,000伙
YOHO MIDTOWN屋則大觀園
今日
YOHO MIDTOWN屋則大觀園
盈暉臺提供2房及3房 逾20伙放盤 叫價$790萬起
2021/03/27
盈暉臺提供2房及3房 逾20伙放盤 叫價$790萬起
盈暉臺2座高層E室 3房改2房
2021/03/27
盈暉臺2座高層E室 3房改2房
YOHO MIDTOWN 二手市場 放盤 形點 YOHO Mall

上一篇文章

YOHO MIDTOWN 享交通購物之便 1房入場費$700萬起

下一篇文章

YOHO MIDTOWN屋則大觀園
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？