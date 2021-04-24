元朗站上蓋項目 提供2,000伙

【同區新盤】新地在元朗站一帶有多個住宅項目，而旗下與港鐵合作的元朗站上蓋項目約2,000伙單位。項目分期發展，當中第B期正申請預售樓花同意書，提供1,030伙，間隔由1房至4房，預計關鍵日期為2023

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