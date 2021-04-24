元朗站上蓋項目 提供2,000伙 置業家居 2021/04/24 分享： 【同區新盤】新地在元朗站一帶有多個住宅項目，而旗下與港鐵合作的元朗站上蓋項目約2,000伙單位。項目分期發展，當中第B期正申請預售樓花同意書，提供1,030伙，間隔由1房至4房，預計關鍵日期為2023 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 屋苑深度遊 報道系列 : 新盤同區屋苑系列（一） 相關文章 YOHO MIDTOWN 享交通購物之便 1房入場費$700萬起 今日 YOHO MIDTOWN 享交通購物之便 1房入場費$700萬起 YOHO MIDTOWN屋苑解構 今日 YOHO MIDTOWN屋苑解構 YOHO MIDTOWN屋則大觀園 今日 YOHO MIDTOWN屋則大觀園 最新專欄文章 更多 YOHO MIDTOWN 享交通購物之便 1房入場費$700萬起 今日 YOHO MIDTOWN 享交通購物之便 1房入場費$700萬起 YOHO MIDTOWN屋則大觀園 今日 YOHO MIDTOWN屋則大觀園 YOHO MIDTOWN屋苑解構 今日 YOHO MIDTOWN屋苑解構 盈暉臺提供2房及3房 逾20伙放盤 叫價$790萬起 2021/03/27 盈暉臺提供2房及3房 逾20伙放盤 叫價$790萬起 盈暉臺2座高層E室 3房改2房 2021/03/27 盈暉臺2座高層E室 3房改2房 二手市場 YOHO MIDTOWN