YOHO MIDTOWN 享交通購物之便 1房入場費$700萬起 置業家居 2021/04/24 分享： 屹立於港鐵元朗站旁邊的YOHO系列住宅大廈為區內的指標屋苑，標榜交通便利以及購物配套完善，而YOHO系列當中第2期的YOHO MIDTOWN，合共1,890伙，目前1房362平方呎單位，入場約$700 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 屋苑深度遊 報道系列 : 新盤同區屋苑系列（一） 相關文章 YOHO MIDTOWN屋苑解構 今日 YOHO MIDTOWN屋苑解構 YOHO MIDTOWN屋則大觀園 今日 YOHO MIDTOWN屋則大觀園 元朗站上蓋項目 提供2,000伙 今日 元朗站上蓋項目 提供2,000伙 最新專欄文章 更多 元朗站上蓋項目 提供2,000伙 今日 元朗站上蓋項目 提供2,000伙 YOHO MIDTOWN屋則大觀園 今日 YOHO MIDTOWN屋則大觀園 YOHO MIDTOWN屋苑解構 今日 YOHO MIDTOWN屋苑解構 盈暉臺提供2房及3房 逾20伙放盤 叫價$790萬起 2021/03/27 盈暉臺提供2房及3房 逾20伙放盤 叫價$790萬起 盈暉臺2座高層E室 3房改2房 2021/03/27 盈暉臺2座高層E室 3房改2房 YOHO MIDTOWN 二手市場 放盤 形點 YOHO Mall