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YOHO MIDTOWN 享交通購物之便 1房入場費$700萬起

置業家居 2021/04/24

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屹立於港鐵元朗站旁邊的YOHO系列住宅大廈為區內的指標屋苑，標榜交通便利以及購物配套完善，而YOHO系列當中第2期的YOHO MIDTOWN，合共1,890伙，目前1房362平方呎單位，入場約$700

...

欄名 : 屋苑深度遊

報道系列 : 新盤同區屋苑系列（一）

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