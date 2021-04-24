YOHO MIDTOWN 享交通購物之便 1房入場費$700萬起

屹立於港鐵元朗站旁邊的YOHO系列住宅大廈為區內的指標屋苑，標榜交通便利以及購物配套完善，而YOHO系列當中第2期的YOHO MIDTOWN，合共1,890伙，目前1房362平方呎單位，入場約$700

...