九洲保利天和 加推3至4房大戶 首期￥66萬起

以享完善交通網絡的珠海九洲保利天和，近期加推大戶型單位，間隔以3至4房為主，入場費由￥220萬起，預計明年底入伙。

在售為九洲保利天和3期的高層住宅，備有11幢高層物業，提供約1,733伙，單位面積介乎

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