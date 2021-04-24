九洲保利天和 加推3至4房大戶 首期￥66萬起 置業家居 2021/04/24 分享： 以享完善交通網絡的珠海九洲保利天和，近期加推大戶型單位，間隔以3至4房為主，入場費由￥220萬起，預計明年底入伙。 在售為九洲保利天和3期的高層住宅，備有11幢高層物業，提供約1,733伙，單位面積介乎 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 國內置業 最新專欄文章 更多 雙瑞藏瓏灣享橋頭堡優勢 ￥280餘萬入場 2021/04/17 雙瑞藏瓏灣享橋頭堡優勢 ￥280餘萬入場 樂而居花園綠化高戶型大 售價約￥300萬起 2021/04/02 樂而居花園綠化高戶型大 售價約￥300萬起 城市博客公館 主打細戶 售價￥60萬起 2021/03/27 城市博客公館 主打細戶 售價￥60萬起 雙水灣罕有一綫海景豪宅大戶 入場門檻￥1,000萬起 2021/03/20 雙水灣罕有一綫海景豪宅大戶 入場門檻￥1,000萬起 天譽‧珠海灣加推100伙 3房首期￥29萬起 2021/03/13 天譽‧珠海灣加推100伙 3房首期￥29萬起 人民幣 樓價 物業 港珠澳大橋 珠海 橫琴