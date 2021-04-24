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曼徹斯特 Victoria Riverside 鄰近地鐵站 入場費僅$248萬起

置業家居 2021/04/24

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由遠東發展與曼徹斯特市議會共同發展，位於英國曼徹斯特Victoria North活化計劃內的住宅項目Victoria Riverside，近日起來港銷售，涉及193伙，入場費23萬英鎊（約$248萬港

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欄名 : 海外置業

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