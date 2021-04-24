曼徹斯特 Victoria Riverside 鄰近地鐵站 入場費僅$248萬起 置業家居 2021/04/24 分享： 由遠東發展與曼徹斯特市議會共同發展，位於英國曼徹斯特Victoria North活化計劃內的住宅項目Victoria Riverside，近日起來港銷售，涉及193伙，入場費23萬英鎊（約$248萬港 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 倫敦Anthology Stratford Mill位置優越 1房售價$520萬起 2021/04/10 倫敦Anthology Stratford Mill位置優越 1房售價$520萬起 溫哥華Gryphon House設計古典 用料頂級 2房入場費$919萬起 2021/04/02 溫哥華Gryphon House設計古典 用料頂級 2房入場費$919萬起 胡志明市 Grand Marina,Saigon 萬豪品牌住宅 擁河畔美景 $690萬進場 2021/03/27 胡志明市 Grand Marina,Saigon 萬豪品牌住宅 擁河畔美景 $690萬進場 倫敦Queen's Square 位處交通樞紐 出入方便 2021/03/20 倫敦Queen's Square 位處交通樞紐 出入方便 新加坡Amber Park戶型多元 用料優質 最平$640萬起 2021/03/13 新加坡Amber Park戶型多元 用料優質 最平$640萬起 曼徹斯特 英國 海外物業 英鎊