推介2：德國寶SlimTower 無葉冷暖風機可過濾冠狀病毒

革命性三合一設計的空氣淨化風扇暖風機（型號EFB-P20H），根據香港天氣度身設計，更可過濾99.9%小至PM2.5懸浮粒子及空氣污染物，更可抑制黴菌滋生。測試更證實，在相濕度超過90%的潮濕環境下，

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