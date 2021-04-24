推介3：國產小米 米家智能空氣循環扇支援AI

國產設計的性價比同樣高。由小米自家研發及生產的米家智能空氣循環扇，最大賣點是支援米家APP及AI語音調控，既可讓你初次體驗智能家居的方便性，亦可完善現有智能系統裝置。以Wifi無綫連接的循環扇，強勁送

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