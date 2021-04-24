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推介4：台灣Vento ViVi 8吋循環扇可三軸調節

置業家居 2021/04/24

分享：

由台灣Vento進口的ViVi 8吋循環扇，以的骰靈活為賣點，可安裝於廳房角落外，同時適用於浴室及廚房等遠離水源位置。它可產生強勁的循環氣流外，亦可透過三軸調節改變送風角度，包括向上、向下及傾側等不同

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欄名 : 家居頭條

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