美國Big Ass Fans Haiku UV-C殺菌吊扇全球首創 置業家居 2021/04/24 分享： 【編輯推介】耗資近億元研發的Haiku UV-C殺菌吊扇，來自美國連續多年橫掃各大設計獎項的美國智能風扇品牌Big Ass Fans，剛於今年2月尾正式面世。早前，美國FDA（美國食品藥物管理局）再次 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 家居頭條 相關文章 智能風扇2021 陪你迎接初夏 今日 智能風扇2021 陪你迎接初夏 推介2：德國寶SlimTower 無葉冷暖風機可過濾冠狀病毒 今日 推介2：德國寶SlimTower 無葉冷暖風機可過濾冠狀病毒 推介3：國產小米 米家智能空氣循環扇支援AI 今日 推介3：國產小米 米家智能空氣循環扇支援AI 推介4：台灣Vento ViVi 8吋循環扇可三軸調節 今日 推介4：台灣Vento ViVi 8吋循環扇可三軸調節 最新專欄文章 更多 智能風扇2021 陪你迎接初夏 今日 智能風扇2021 陪你迎接初夏 推介4：台灣Vento ViVi 8吋循環扇可三軸調節 今日 推介4：台灣Vento ViVi 8吋循環扇可三軸調節 推介3：國產小米 米家智能空氣循環扇支援AI 今日 推介3：國產小米 米家智能空氣循環扇支援AI 推介2：德國寶SlimTower 無葉冷暖風機可過濾冠狀病毒 今日 推介2：德國寶SlimTower 無葉冷暖風機可過濾冠狀病毒 換季零難度！ 收納師教慳位摺衫法 2021/04/17 換季零難度！ 收納師教慳位摺衫法 家電 新冠肺炎疫情 全球大流行 智能家居 人工智能 消費資訊 美元 美國 疫情