  • 26°C
香港時間 : 2021424日 (六) 02:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國Big Ass Fans Haiku UV-C殺菌吊扇全球首創

置業家居 2021/04/24

分享：

【編輯推介】耗資近億元研發的Haiku UV-C殺菌吊扇，來自美國連續多年橫掃各大設計獎項的美國智能風扇品牌Big Ass Fans，剛於今年2月尾正式面世。早前，美國FDA（美國食品藥物管理局）再次

...

欄名 : 家居頭條

相關文章

智能風扇2021 陪你迎接初夏
今日
智能風扇2021 陪你迎接初夏
推介2：德國寶SlimTower 無葉冷暖風機可過濾冠狀病毒
今日
推介2：德國寶SlimTower 無葉冷暖風機可過濾冠狀病毒
推介3：國產小米 米家智能空氣循環扇支援AI
今日
推介3：國產小米 米家智能空氣循環扇支援AI
推介4：台灣Vento ViVi 8吋循環扇可三軸調節
今日
推介4：台灣Vento ViVi 8吋循環扇可三軸調節

最新專欄文章 更多

智能風扇2021 陪你迎接初夏
今日
智能風扇2021 陪你迎接初夏
推介4：台灣Vento ViVi 8吋循環扇可三軸調節
今日
推介4：台灣Vento ViVi 8吋循環扇可三軸調節
推介3：國產小米 米家智能空氣循環扇支援AI
今日
推介3：國產小米 米家智能空氣循環扇支援AI
推介2：德國寶SlimTower 無葉冷暖風機可過濾冠狀病毒
今日
推介2：德國寶SlimTower 無葉冷暖風機可過濾冠狀病毒
換季零難度！ 收納師教慳位摺衫法
2021/04/17
換季零難度！ 收納師教慳位摺衫法
家電 新冠肺炎疫情 全球大流行 智能家居 人工智能 消費資訊 美元 美國 疫情

上一篇文章

推介4：台灣Vento ViVi 8吋循環扇可三軸調節

下一篇文章

林作逾半億半山豪宅 打造「巨無霸」浴廚 享受生活
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？