智能風扇2021 陪你迎接初夏

初夏來了，踏入開冷氣季節，想慳電費除了關上房門及窗簾外，同步開風扇絕對有助降溫。陸續抵港的智能風扇，除了日本神級風扇燈Doshisha Luminous LED及德國寶SlimTower無葉冷暖風機外

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