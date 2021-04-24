智能風扇2021 陪你迎接初夏 置業家居 2021/04/24 分享： 初夏來了，踏入開冷氣季節，想慳電費除了關上房門及窗簾外，同步開風扇絕對有助降溫。陸續抵港的智能風扇，除了日本神級風扇燈Doshisha Luminous LED及德國寶SlimTower無葉冷暖風機外 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 家居頭條 相關文章 推介2：德國寶SlimTower 無葉冷暖風機可過濾冠狀病毒 今日 推介2：德國寶SlimTower 無葉冷暖風機可過濾冠狀病毒 推介3：國產小米 米家智能空氣循環扇支援AI 今日 推介3：國產小米 米家智能空氣循環扇支援AI 推介4：台灣Vento ViVi 8吋循環扇可三軸調節 今日 推介4：台灣Vento ViVi 8吋循環扇可三軸調節 美國Big Ass Fans Haiku UV-C殺菌吊扇全球首創 今日 美國Big Ass Fans Haiku UV-C殺菌吊扇全球首創 最新專欄文章 更多 美國Big Ass Fans Haiku UV-C殺菌吊扇全球首創 今日 美國Big Ass Fans Haiku UV-C殺菌吊扇全球首創 推介4：台灣Vento ViVi 8吋循環扇可三軸調節 今日 推介4：台灣Vento ViVi 8吋循環扇可三軸調節 推介3：國產小米 米家智能空氣循環扇支援AI 今日 推介3：國產小米 米家智能空氣循環扇支援AI 推介2：德國寶SlimTower 無葉冷暖風機可過濾冠狀病毒 今日 推介2：德國寶SlimTower 無葉冷暖風機可過濾冠狀病毒 換季零難度！ 收納師教慳位摺衫法 2021/04/17 換季零難度！ 收納師教慳位摺衫法 家電 新冠肺炎疫情 全球大流行 智能家居 人工智能 消費資訊 疫情 日本