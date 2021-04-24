技術轉移紓氣候危機 勿蹈科技戰覆轍

一連兩天的氣候領袖峰會昨繼續召開，發達國家提出更進取減碳排放目標，固然是好消息，但更須承擔大國責任，提供資金和技術予發展中國家應對氣候暖化。惟再生能源牽涉到技術革命，而美國在這方面又落後中國，假如美國仍將美中角力放在首位，恐重蹈中美科技戰覆轍，令氣候危機有加劇之嫌，釀成全人類災難。

習促美歐踐諾 給窮國資金技術

美國總統拜登前天在峰會開幕時指：「科學家告訴我們，這是決定性的十年──是我們必須作出決定才能避免氣候危機最糟糕後果的十年。我們必須將地球氣溫升幅控制在1.5℃內，否則山火、水災、旱災、熱浪和颶風變得更頻仍和嚴重。」為更好應對氣候危機，他承諾到2030年溫室氣體排放量比2005年水平減少逾50%，是原先承諾的一倍，並呼籲各國盡快採取行動，而日本、加拿大和英國等其盟友亦提高減排量目標。

拜登此舉是藉此重奪在氣候領域上的主導權，並對全球碳排量最多的中國施加壓力，國家主席習近平在發言重申早前率先宣布2030年碳達峰，2060年碳中和的既定目標，並呼籲發達國家要言而有信，向發展中國家提供資金、技術，避免設置綠色貿易壁壘，幫助他們加速綠色低碳轉型。

中國早前已作新減排承諾，出於實際經濟需要，但明白到氣候暖化對地球生態、經濟後果嚴重，故在十四五規劃內提出大力發展清潔能源、綠色經濟，務求在2030年令各單位GDP總值二氧化碳排放比2005年下降65%，反映中方已率先並認真採取行動落實減排。

全球暖化正威脅全人類，各國責無旁貸。若以人均每年碳排放量計，美國以17.6噸位列全球之冠，中國則是6.4噸。如以總量計，中美是全球排碳量最多的兩個國家，14億人的中國佔28%，3億人的美國佔15%。所以即使兩國進行全面競爭，仍須合作應對。今次40國領袖開會，發達國家大幅提高減排目標令人鼓舞，但不少發展中國家領袖卻要求發達國家履行承諾，給予每年1,000億美元現金及技術援助，協助他們轉用再生能源。發達國家應盡快協商承擔比例，並從速兌付，而不是口頭慷慨認捐，卻採拖字訣，令氣候問題日益惡化。

綠能涉巨額投資 恐難無償轉移

改用再生能源，牽涉一場能源技術革命，而每次能源革命都會引發產業大洗牌。美國國務卿布林肯在氣候峰會召開前坦言，美國在太陽能電池板、風力渦輪、電動車和電池製造都落後中國，擔心若無法引領再生能源革命，美國難以在美中長期競爭中勝出。美國為打壓中國5G發展，不惜發動科技戰，結果令全球鬧出芯片荒，目前在再生能源落後，會否再幹出損人不利己的事情來？假如美國在氣候問題上跟中美角力捆綁，恐怕是置全人類福祉不顧。

此外，美國風險投資公司去年投入逾110億美元研發應對氣候暖化的新技術，比2015年大增逾3倍。研發新技術需要投入大量投資，卻未必一定有回報；一旦研發成功，美歐是否願意將技術無償轉移給發展中國家頓成疑問。在當前疫情肆虐下，美歐研發出疫苗，大多是囤積自用，也不願無償贈予發展中國家，口頭高呼仁義道德，但實際行動卻自私自利，可見其以自己利益的本質。

全球暖化迫在眉睫，大國應以全人類福祉為依歸，切勿以再生能源涉及發展機遇或提升國力為由而阻止技術轉移，否則所有人都要為此付出沉重經濟及社會代價。

責任編輯：劉婉雯