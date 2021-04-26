去大西北長途自駕的話，車迷或旅行者現在都會好奇一大問題：將來的電動車（或清潔能源車，不一定以電推動），如何勝任此遠征？朋友近年多轉用電動車，常遇出遊問題是單程從上海去到杭州山區的酒店的話，如何解決充電回程問題。同理，大西北充電點更是分散，續航力不夠的話，真的叫天不應，有生命危險。

但無論如何，清潔能源車是中國車市大勢所趨，剛開幕的上海車展，這股力量就明顯不過。大小國產牌子，有些都沒聽過，誇張說，起碼有幾十個，這只是以參展來說，行內人言，坊間的國產電動車牌子，至少上百。

電動車在中國市場是大塊肉，也是這原因，以至媒體日當天出現的車主爬上特斯拉的展車頂上抗議及維權的事件（抗議者針對煞車問題，要求全款退貨），有人戲稱為競爭對手的造馬。

今次較引人話題是華為有款合作車，被人炒作為這牌子要放下手機，「華為要造車」的新聞，就像美國的蘋果或谷歌要造車一樣，大家好奇的是：非車廠背景的科技公司，真能造好車嗎？

車界人說，行內一直有兩種造車思維。一是以車廠為本位，加入智能技術。另一，是以技術出發，發展成交通工具。後者可以是小米造車、華為造車、滴滴造車。事實上，現在華為參與的，是提供合作車款的內部智能技術部件，而非真正研發新車。前者則因是具深厚製車經驗，所以看似較着重駕駛體驗。國產電動車牌子，好多則是從技術出發，不是專造車起家。不過這些國產新品有一優勢，就是擁有大數據及專研智能技術，提供的更像是一種出行及道路使用方案，因為在未來，車的數據要和道路交通數據聯通才能發揮作用。