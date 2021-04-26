「我妹妹剛生寶寶，正餵哺母乳，媽媽擔心她的外籍家傭不懂煲湯水，每晚都會去她家幫忙煮飯。」Jenny向我說，「但媽媽說已30年沒照顧初生嬰兒，加上自己當年並沒餵哺母乳，只知道哺乳媽媽要多喝湯水。」

「多喝湯水，可確保身體水份充足，對製造母乳十分重要；此外，哺乳媽媽的熱量需求增加，每日需額外攝取500卡路里，留意增加進食分量同時，食物選擇方面宜多元化。」我說。

「她煮的通常是肉餅、排骨、蒸雞等。」

「可多選其他如牛肉、雞蛋、魚類及海鮮呢！」

「海鮮也適宜嗎？她擔心妹妹吃海鮮，會令寶寶出現敏感反應，所以也反對她吃呢！」

我解釋：「曾有本地大學研究指出，香港哺乳媽媽日常飲食所攝取的鈣質、鐵質、碘質，都低於建議水平；該研究更發現測試母乳樣本的碘質含量，只有一半達標。」

奶類含豐富鈣質，每日應進食兩份奶類，如低脂牛奶、乳酪或加鈣豆奶；鐵質方面，貝殼類海鮮如蠔、蜆、帶子，鐵質含量比牛肉、豬肉還豐富；事實上，哺乳媽媽若沒對海鮮敏感的話，便毋須擔心。

碘質是維持人體新陳代謝和甲狀腺功能必須的微量元素，缺乏碘質會損害嬰兒腦部發育；魚類及海產（如海蝦、蠔、青口）、雞蛋、牛奶及奶製品屬碘質食物來源；選用添加碘的食鹽作煮食，偶爾以紫菜作零食，也可增加攝取碘質；要注意，海帶所含的碘非常高，一星期不宜進食多於一次；碘質攝入過量，亦可影響正常甲狀腺功能。

哺乳媽媽亦可選擇服食含碘的多種維他命及礦物質補充劑，世界衞生組織建議，每日碘質攝取量為250微克。

（編按：營養師也會教大家如何補充維他命D及避開退奶食物，讀者如欲收看，可【按此】瀏覽。）