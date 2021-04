現世代經營品牌,不能脫離社會,那些CSR(Corporate Social Responsibility,企業社會責任)項目,若未能回應當下社會的急切需要,恁憑寫到天花龍鳳都無用。這一年全球都受疫情影響,大眾有否期望品牌在這個時刻更加貼地、做多點對當下疫情有幫助的企業社會責任呢?

美國巿場調查公司The Harris Poll及廣告周刊Adweek,做了個調查:「你認為商業品牌應該積極參與鼓勵市民接種疫苗嗎?」結果如下:1,100名受訪者當中,六成認為,商業品牌有義務鼓勵市民接種疫苗;六成人表示,他們會傾向光顧那些曾出奇招鼓勵市民接種疫苗的品牌;七成受訪者贊成商業品牌參與有關接種疫苗資訊的傳播工作。

不同品牌在外國都用不同方式鼓勵市民接種疫苗,這是貼地而適時的企業社會責任,例如:

一、佛羅里達州某連鎖餐廳老闆,向旗下幾千名員工宣布,若他們接種疫苗,每人將會獲100美元獎勵。

二、Budweiser繼2月宣布捐出部分原為Super Bowl球賽的廣告開支,作新冠疫苗的教育廣告後,品牌日前又推出一個campaign,請已接種疫苗的市民飲啤酒:「Your first round's on us if you've been vaccinated」(你的第一round由我付鈔)。市民只要上載接種疫苗的證明,就可獲價值5美元的虛擬消費卡去買啤酒。

三、冬甩連鎖店Krispy Kreme宣布,只要市民展示已接種疫苗的證明卡,便可於2021年餘下的日子,每日免費領取一個Krispy Kreme冬甩。雖然冬甩不是健康食品,但在這疫情霧霾下,品牌能如此作出全年承諾,確實在社交媒體揚起一陣開心掌聲。

期待有品牌能在香港未能完全走出疫情困難的情況下,也發揮一下這類令人少少開心的CSR作用。哪個香港品牌率先做帶頭示範呢?拭目以待。