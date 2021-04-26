現世代經營品牌，不能脫離社會，那些CSR（Corporate Social Responsibility，企業社會責任）項目，若未能回應當下社會的急切需要，恁憑寫到天花龍鳳都無用。這一年全球都受疫情影響，大眾有否期望品牌在這個時刻更加貼地、做多點對當下疫情有幫助的企業社會責任呢？

美國巿場調查公司The Harris Poll及廣告周刊Adweek，做了個調查：「你認為商業品牌應該積極參與鼓勵市民接種疫苗嗎？」結果如下：1,100名受訪者當中，六成認為，商業品牌有義務鼓勵市民接種疫苗；六成人表示，他們會傾向光顧那些曾出奇招鼓勵市民接種疫苗的品牌；七成受訪者贊成商業品牌參與有關接種疫苗資訊的傳播工作。

不同品牌在外國都用不同方式鼓勵市民接種疫苗，這是貼地而適時的企業社會責任，例如：

一、佛羅里達州某連鎖餐廳老闆，向旗下幾千名員工宣布，若他們接種疫苗，每人將會獲100美元獎勵。

二、Budweiser繼2月宣布捐出部分原為Super Bowl球賽的廣告開支，作新冠疫苗的教育廣告後，品牌日前又推出一個campaign，請已接種疫苗的市民飲啤酒：「Your first round's on us if you've been vaccinated」（你的第一round由我付鈔）。市民只要上載接種疫苗的證明，就可獲價值5美元的虛擬消費卡去買啤酒。

三、冬甩連鎖店Krispy Kreme宣布，只要市民展示已接種疫苗的證明卡，便可於2021年餘下的日子，每日免費領取一個Krispy Kreme冬甩。雖然冬甩不是健康食品，但在這疫情霧霾下，品牌能如此作出全年承諾，確實在社交媒體揚起一陣開心掌聲。

期待有品牌能在香港未能完全走出疫情困難的情況下，也發揮一下這類令人少少開心的CSR作用。哪個香港品牌率先做帶頭示範呢？拭目以待。