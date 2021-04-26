IG推「隱藏文字」 過濾冒犯語句Emoji

為打擊仇恨言論及網絡欺凌，避免用戶接受到涉及言語暴力信息，Instagram日前宣布推出「隱藏文字」新功能，可協助用戶過濾可能帶有冒犯性質的詞彙語句及Emoji表情符號。

當「隱藏文字」的功能開啟後，系

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