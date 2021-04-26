IG推「隱藏文字」 過濾冒犯語句Emoji 行政人員版 2021/04/26 分享： 為打擊仇恨言論及網絡欺凌，避免用戶接受到涉及言語暴力信息，Instagram日前宣布推出「隱藏文字」新功能，可協助用戶過濾可能帶有冒犯性質的詞彙語句及Emoji表情符號。 當「隱藏文字」的功能開啟後，系 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 美媒測Tesla Autopilot 駕駛座無人仍啟動 今日 美媒測Tesla Autopilot 駕駛座無人仍啟動 三星SmartThings Find 助尋失物下周更新 2021/04/23 三星SmartThings Find 助尋失物下周更新 新版MacBook Pro 料配備Mini LED 2021/04/23 新版MacBook Pro 料配備Mini LED Amazon Music 新用戶首3月免費 2021/04/22 Amazon Music 新用戶首3月免費 微軟擬為Windows 10 打造新Microsoft Store 2021/04/22 微軟擬為Windows 10 打造新Microsoft Store Facebook Instagram WhatsApp Emoji