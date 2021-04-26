美媒測Tesla Autopilot 駕駛座無人仍啟動 行政人員版 2021/04/26 分享： Tesla電動車近年意外頻生，美國德州日前再有兩死車禍。目前許多問題未釐清，包括自動輔助駕駛功能Autopilot事故前一刻是否啟用。 美媒《消費者報告》（Consumer Report）團隊日前在封閉 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 IG推「隱藏文字」 過濾冒犯語句Emoji 今日 IG推「隱藏文字」 過濾冒犯語句Emoji 三星SmartThings Find 助尋失物下周更新 2021/04/23 三星SmartThings Find 助尋失物下周更新 新版MacBook Pro 料配備Mini LED 2021/04/23 新版MacBook Pro 料配備Mini LED Amazon Music 新用戶首3月免費 2021/04/22 Amazon Music 新用戶首3月免費 微軟擬為Windows 10 打造新Microsoft Store 2021/04/22 微軟擬為Windows 10 打造新Microsoft Store 美國 電動車 Tesla 汽車