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美媒測Tesla Autopilot 駕駛座無人仍啟動

行政人員版 2021/04/26

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Tesla電動車近年意外頻生，美國德州日前再有兩死車禍。目前許多問題未釐清，包括自動輔助駕駛功能Autopilot事故前一刻是否啟用。

美媒《消費者報告》（Consumer Report）團隊日前在封閉

...

欄名 : 科技新知

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