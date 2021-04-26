政府宜設高層組織 助智慧城市升級

近日聽到新加坡外交部長的演講，打動人心之餘，更令人思考香港智慧城市的發展路向。

事緣身兼新加坡「智慧國計劃」部長和外長的維文（Vivian Balakrishnan），今年3月在當地舉行的一個地理資訊會議上，大談地理空間創新如何成為該國邁向智慧國度的關鍵，而衍生的協同效應，更令事半功倍。這些論點並不新鮮，令人耳目一新的，是他在演辭中既不談政策，也沒提撥款，只是以活生生的實例說明，地理空間數據怎樣造福社群。

以拯救心跳驟停的患者為例，當地既有由新加坡民防部隊（Singapore Civil Defence Force）開發的myResponder應用程式，連結召車公司Grab和受過心肺復甦訓練的義工，讓鄰近事故現場的司機可以趕赴施救，今年初已在50部電召車上配備了心臟除顫器（AED）和急救箱；同時又有GeoWorks（類似香港的GeoLab）——新加坡土地管理局（SLA）轄下支援地理空間技術初創公司和企業的機構，旗下的無人機公司為救援人員引路，以盡速找到患者。公私營機構和市民透過空間資訊促成合作，便是維文所指的「巨大協同效應」。

又例如由城市重建局（Urban Redevelopment Authority）開發的ePlanner系統，將不同機構的空間數據彙集，提升土地規劃的效能，系統亦供私營醫療和社區組織運用，以便在長者密集的地區調撥資源，提供針對性服務。

星公私營合作 拓地理空間產業

實時空間數據用途廣泛，交通出行、汽車共乘、運輸物流和送餐服務等，這些地理空間產業在當地從2009年價值1.7億新元（約9.8億港元），到今天增至5億新元（約29億港元）。維文更指出，開發地理空間解決方案，除了政府建構整合資訊的數碼平台，私營機構的協作也不可或缺，上述的例子已說明公私營合作才能產生「巨大協同效應」。

近年香港政府也努力推動數據開放，3月底運輸署的「香港出行易」應用程式先後加入了九巴、龍運巴士和70條綠色小巴的實時到站數據，4月又會加入輕鐵；而新加坡引以為傲的單一數據平台OneMap3D，類似的城市三維地圖，香港地政總署前幾年已着手建立，它可顯示地形、建築物及多項城市設施，包括2,000多條行人天橋、400條行人隧道、輪椅通道和1,300多部公共升降機等，去年更免費開放給公眾使用。

港智慧城市項目零散 欠協同效應

可以說，香港在邁向智慧城市的步伐上，尤其在基礎建設上，絕不亞於鄰國。然而，我們卻有一個致命缺失，就是很多項目都比較零散，因此難產生協同效應。

而新加坡的成功要訣是甚麼？維文早前接受傳媒訪問，提到為甚麼新加坡要設立「智慧國計劃辦公室」，2017年更升級為「智慧國暨數碼政府工作辦公室」（SNDGO），兩者都直接隸屬總理公署，以確保不同的政府系統可以整合互聯，這樣才能把智慧國政策從上而下貫穿實施。

這也是為甚麼我有份創辦的智慧城市聯盟（SCC），早在2016年首份提交予政府的建議報告中，指出政府應成立一個高層組織，旨在「統籌主要任務，包括制定數據標準和規範，以及釐定數據定義、收集和處理的指引；並檢討現行法例對科技發展、數據運用，尤其在保護個人私隱和資料方面，是否需要更新。」

到今天，我們認為這些建議依然合適，而且更有迫切性，否則我們縱有更先進的技術、更多的撥款，也難達到預期的效益。

這個高層組織需由行政長官或政務司司長親自領導，以動員各個部門，令整個政府步伐一致，互相配合向前邁進。同時，為了貼近市場需求，該組織也應有私人機構和商界參與，從上而下，內外配合，才能發揮開放數據刺激新經濟的最佳效果。