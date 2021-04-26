乍得總統突歸天 「豐田戰爭」未重演

非洲國家乍得（Chad），可能很多朋友比較陌生，上星期傳來消息，總統代比（Idriss Déby Itno）在對付反政府武裝前綫中陣亡，終年68歲。香港人或許不關心，但在國際新聞層面，一國總統戰死，在今天的世界也是罕見的，而且他不是泛泛之輩，在歷史留過名。執掌乍得這個貧窮動盪國家30年，代比30多歲開始執政，靠的也是征戰把江山打回來，還是非洲世界有名的「豐田戰爭」（Toyota War），是日本豐田汽車的豐田？的確。

改裝豐田客貨車 竟大敗利比亞軍

乍得地處阿拉伯人地區和撒哈拉以南黑人地區，英語區和法語區，伊斯蘭教勢力及基督教勢力，幾大十字路口交滙，部族構成又複雜，地區矛盾激烈，自獨立以來不時陷入戰亂。代比屬於最大部落聯盟之一，投身軍旅，受到第一任總統哈布雷賞識，升至陸軍總司令。1983年，利比亞的卡達菲入侵乍得，派出引以為豪的裝甲部隊近萬名士兵、300多輛坦克、甚至戰機，佔據哈布雷故鄉。

1987年1月初，代比指揮人數居劣勢的乍得軍作戰。意外的是，不但擊退敵軍，還一度攻入敵人據點。他憑的是豐田客貨車（Pickup Truck），主要是Toyota Hilux及Toyota Land Cruiser，加上法國反坦克火箭及機關槍，載入了世界軍事史，代比也因此一戰成名，扶搖上位。

當時乍得軍坐着豐田客貨車，攻擊北部重鎮利比亞一個裝甲旅，他們有100多輛坦克和步兵戰車。雙方在沙漠中正面會戰，數千乍得士兵坐着幾百輛豐田客貨車朝利比亞軍殺過去，與利比亞的蘇製T-55坦克相比，像是玩具，但利比亞指揮官很快就為自己輕敵叫苦。

那些豐田客貨車除了來自乍得，還像蚱蜢，四處亂竄，T-55坦克的火炮根本沒有鎖定目標的可能。更可怕的是，在這些豐田客貨車逼近之後，貨斗紛紛開始閃出亮光，這些是朝着利比亞軍發射火箭的火光，是裝在客貨車上的法式便攜反坦克火箭。利比亞坦克和戰車陸續被擊中，還來不及反應，已被飛馳的「豐田機動部隊」追魂似的附身打靶追殺，笨重的坦克、戰車上的利比亞軍除了等死，只有落荒而逃。有報道指，這一戰役利比亞方面有700多士兵陣亡，近100輛坦克等被毁。乍得方面只損失數十人，10幾輛豐田報銷。

這場戰爭開始令豐田客貨車在非洲、中東，成為反政府武裝和叛軍標準「戰車」。他們認為，客貨車結實耐用、故障率低、改裝潛力巨大，開放式貨斗能裝上近5噸的火箭炮，還能扛住火箭炮後坐力，成為武裝部隊最愛的移動火力。有一個講法，豐田Hilux客貨車是「窮國的裝甲車」，只需一輛普通主戰坦克的價格，就可以購買約250輛二手豐田客貨車。一種純民用的車，估不到竟與AK-47步槍、RPG火箭筒，共同構成武裝組織3大標準裝備。

在中東，豐田客貨車幾乎無處不在，美國當局曾經質疑，為何這麼多客貨車落入武裝分子手中。豐田強調遵守各國法例，卻無法掌控其他人以第3方渠道，將這些民用客貨車在各地流通。

受「豐田戰爭」啟發，在第3世界戰亂地區大賣的改裝火箭車，使得美國軍備大廠也加入市場，美國有軍火商阿諾德防衞（Arnold Defense）生產機動火箭卡車，作為突襲戰車出售，在卡車上加裝4枚火箭，當然更先進，添加鐳射導引技術，火箭更精準命中目標。

代比御駕親征戰死 乍得前路茫茫

「豐田戰爭」令這款客貨車在非洲、中東好賣，亦令代比坐大。當年他「功高震主」，令哈布雷總統猜忌，解除其陸軍總司令職務，又升上「神枱」當總統顧問。代比先後牽涉幾宗未遂政變，一度流亡國外。1990年底，在法國和利比亞支持下，代比終於政變成功，推翻人心漸失的哈布雷政權，自此統治乍得。執政逾30年以來，曾經戰亂紛飛、政變不斷的乍得，除北部邊界地區偶有極端勢力騷擾，國家基本維持穩定。

代比連任5次之多，就在上星期戰死前一天，乍得官方宣布，他以近8成得票率又連任總統。如今「御駕親征」，本來想乘勝追擊，卻「驍將墮車折戟」，迎來出人意料結局。今次，豐田都幫不到忙，乍得又一次走到十字路口，前路茫茫。