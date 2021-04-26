假新聞難定義 惡意誤導信息應規管

國家安全教育日後，有關香港需要訂立「假新聞法」的爭論熾熱起來。支持一方認為，要求新聞報道「貨真價實」絕對合理，反對一方則批評此舉傷害言論自由，當中部分輿論更認為這是緊接《港區國安法》及「完善選舉制度」後，中央針對特區使出的另一大招。

美嚴管社交網絡言論 漸成共識

實情是就假新聞或誤導信息立法，乃是全球一大新趨勢。即使在憲法第一修正案高舉言論自由的美國，上月國會議員對Facebook、Twitter及YouTube一輪狠批之後，兩黨對立法加強規管社交網絡言論已有一定共識--箇中的主因，正正是誤導信息（即特朗普沒輸掉選舉）引發了震撼世界的1月6日國會山莊騷亂。

與此同時，抗疫至今全球出現大量誤導資訊，像一直對立法處理假新聞較抗拒的英國，近期調查竟發現，高達22%受訪者選擇相信關於疫情的各種陰謀論（如5G令疫情擴散），可見問題相當嚴重。至於各國認真考慮是否要修訂法例、另立新法或加強規管假新聞的討論，則離不開3大重點：第一，如何定義假新聞？第二，應規管哪些行為？第三，規管方式為何？

首先要留意的是，從立法角度，單就內容斷定何為「假新聞」並不可行：簡單例子是電影經常會出現「假新聞」，有些讓人難以置信（例如恐龍復活了），另一些卻相當寫實（如全球半數人口死亡），此外還有戲仿式新聞（如拜登要求所飼養的狗隻呈辭）。另一方面，新聞報道經常也有不準確的地方，到底錯的程度要達至多少才算是「假」？再者，因經驗不足而疏忽，跟惡意中傷的處理亦應該不一樣。

更核心的問題是，社交網絡內連何謂「新聞內容」（news content）也定義含糊，因為這牽涉如何釐清「報道Vs評論」以及何謂「新聞機構」等關鍵法律問題。因此，目前不少專家建議，法例應放棄使用「假新聞」一詞（像英國和法國），改為專注於製作或發放相關信息者之動機，當中可作如下分類--

（a）錯誤資訊：即misinformation，簡言之就是內容有錯，以至為求搞笑而完全造假，但其意圖並非要造成傷害。

（b）誤導信息：即disinformation，意思是刻意使用並發放虛假的資料，從而對個人、機構、族群或國家造成傷害。

（c）惡意信息：即malinformation（字首mal-來自malicious），指內容正確但發放時有意圖煽動受眾，並以構成傷害作為目標的資訊。

誤導信息危害國安 星洲列罪行

現時各國政府的普遍共識是誤導信息必須有某程度的規管。此外，歐洲方面一直都較多關注惡意信息，尤其發放仇恨言論，但由於相關內容並沒有作假，所以亦有政府認為，誤導信息和仇恨言論應該以不同方式，以至不同法例處理。

就哪些行為需要被規管，西方國家當下最關注如何防止境內外有人利用誤導信息，企圖干預選舉。除此以外，自去年開始，許多國家以妨礙抗疫為由，從保障公共衞生角度收緊或另訂有關發放誤導信息的法例，當中有些更是一不做、二不休，借勢一併把「誤導信息危害國家安全或公眾秩序」列為罪行--這些國家不少以新加坡於前年10月生效的《保障網絡錯誤資訊和操控法》作參考，個人罰則最高為罰款近港幣30萬及監禁5年（用假網絡戶口罰則會加倍），而企業的最高罰則為個人罰則之10倍。

盡管有評論認為，立法把「誤導信息影響公眾秩序」定作刑事罪行並不合理，亦有違人權云云，然而《公民權利和政治權利國際公約》第19（3）條寫明，表達自由附有責任與義務，故得予以法律限制，而明文規管的範圍限於「尊重他人權利或名譽」及「保障國家安全或公共秩序、或公共衞生或風化」--以此框架衡量上述新加坡的法例，其涵蓋面不止於關乎國家安全、公共秩序、公共衞生等基本事項，更包括影響公共財政、外交，乃至公眾對政府的信任等範疇，則明顯範圍太廣。

相比新加坡，大部分研究就誤導信息立法的國家，往往只會聚焦一至兩個主題，例如歐洲諸國一向較注意透過「假戶口」及「網絡機械人」（即bot）所作出的行騙及干預選舉行為；美國則強調「網絡平台必須承擔規管責任」，不能為追求盈利以危害民主社會的核心價值。不過有學者批評，這是把政府的責任推卸予商界，而企業為求不犯法被罰款，總傾向過度監管，間接令科技企業強化其網絡獨裁者的角色。

也有政府提出就網絡內容本身（而非所造成的後果）作監管，例如印度有地方政府便集中處理「經修改影像」所產生的問題，尤其以改圖誤導群眾、製造混亂；此外亦有愈來愈多國家擔心利用深度偽造（deepfake）技術製作的影片，會扭曲政治人物的言行，故認為有需要先就這種技術訂定規限。

至於各國監管手法亦大相逕庭--部分國家選擇立法重罰散播誤導和惡意信息的個人和機構，另外國際輿論經常關注中國和俄羅斯的網絡監控，但原來印度政府的手法也十分狠：多項調查發現，印度每年會出現過百次由官方指示減慢網絡速度，甚至關掉部分地區整個網絡（即blackout）以圖控制騷亂的情況。

深度偽造網絡機械人 可先處理

最後，除了針對誤導信息立法，大部分政府均會強調受眾的角色極為重要，因此紛紛推出「媒體素養」（media literacy）公眾教育計劃，提醒市民必須多參考不同消息來源，並學習如何辨認虛假信息；亦有政府聯同學界建立核實資訊資料庫（fact-checking database），以協助大眾查證新聞真偽。

▲ 國家安全教育日後，有關香港需要訂立「假新聞法」的爭論熾熱起來。圖為特首林鄭月娥於國家安全教育日開幕典禮發言。（資料圖片）