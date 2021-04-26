檢測失誤變種流入 港府須堵漏兼加罰則

本港社區先後出現三宗變種病毒個案，均與同一集團的檢疫酒店有關，專家最新視察後表示，相信是酒店通風和檢測做得不到位所致，當局須加強巡查堵漏洞，更應加重罰則，讓酒店業和化驗商更用心做好防疫和檢測工作，務求將入境檢疫措施做到滴水不漏，遏止變種病毒流入社區。

華大基因頻出事 港府未作重懲

有菲傭在檢疫酒店完成21天隔離檢疫後一周確診，當局追蹤後發現，女傭入住酒店期間，鄰房3名住客確診，當中2人帶有變種病毒。政府專家顧問袁國勇日前到西營盤該檢疫酒店實地視察，初步發現當房間開窗而又打開房門，室內氣壓驟變，病毒隨空氣吹向走廊，造成走廊傳播；而女傭在第12天和第19天檢測呈陰性，估計與檢測員採樣時撩得不深，以致走漏變種個案。

專家指採樣出問題屬嚴重甩漏，而包辦檢疫酒店檢測工作的華大基因，在過去兩個月已多次甩漏，包括早前化驗室人員污染樣本，導致28宗假確診，逾百密切接觸者無辜送檢。當局昨天只就假陽性一事暫停華大基因服務流動採樣站，以示懲罰，但對於採樣甩漏引致變種病毒流入社區卻未採任何罰則，只委派另一家化驗所今天起分擔其工作量。

疫下檢測量大增，化驗員承受工作量和壓力大，難免忙中有錯，但華大基因出事頻仍卻難以令人接受，港府應參考外國經驗應對。美國波士頓一間化驗所去年因為出錯，令逾383人假確診，當局即時停止其化驗業務，責成對方交出改善方案，否則要罰款，嚴重可吊銷牌照。

鑑於華大基因是本港最大私營化驗所，不但負責三分之一社區檢測中心營運，更負責各區流動採樣站和封區檢測工作，當局遲遲沒作出重罰，相信是擔心會影響日常檢測運作。港府須一邊加重罰則，若化驗商不作出改善，每天罰固定金額，以收阻嚇作用，一邊加強監察，鞭策化驗商在檢測和覆檢程序上須做到一絲不苟。

勸檢疫者勿開窗 隔房住減傳播

此外，變種病毒流入社區，反映檢疫酒店在防疫上仍有漏洞，檢疫人士打開窗戶，造成走廊傳播。通風系統若出現問題，後果相當嚴重，澳洲珀斯日前宣布封城3天，皆因當地一間檢疫酒店的空氣流動設計和抽風系統差，導致有檢疫人士將病毒傳給鄰房3人，其中一人更將病毒帶到墨爾本，迫使珀斯政府即時取消其檢疫酒店資格。

因此，港府除加強巡查檢疫酒店通風系統，更應聽從專家的建議，要求業界在各樓層增設空氣清新機，並安排檢疫人士隔房或隔樓層入住，減低中招風險。業界應將所有窗戶鎖死，並叮囑檢疫人士切勿強行打開窗戶，除取食物和採樣外，切勿打開房門，消除走廊傳播隱患。

因應印度和東南亞疫情大爆發，港府應對高風險地區入境人士的隔離檢疫期限由21天增至28天，期間增加多兩次覆檢，確保他們進入社區前是沒帶病毒。同時也要緊盯印度疫情變化，若情況持續惡化，在14天禁飛令屆滿後繼續延長禁令，甚至像科威特般全面禁止印度航班入境。

本港無法再承受新一波疫情輸入，當局在嚴防輸入須做到滴水不漏之餘，亦應加強宣傳，呼籲市民盡快接種疫苗，讓體內產生一定保護力。

責任編輯：陳楚源