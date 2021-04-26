行商場逛網店 買母親節禮物優惠多

好快就到母親節，今年唔可以帶媽咪去旅行，所以黛安都想帶佢去行下街、揀份禮物𠱁佢開心。聽公關姊妹講，各大商場和網店都做緊優惠，係時候去搶購喇！

姊妹話，今年新城市廣場喺5月5至31日，會舉辦Perrier x村上隆全港首個限定主題Concept Store「花幻氣泡池畔派對限定展」，設有6大打卡位；兼有JUST BUY WEEKS感謝祭，多個品牌由5月1日至6月2日，推出買1送1和半價折扣，好似「The History of Whoo后拱辰享雪透亮淨肌水乳」套裝，原價$1,820，依家可以買1送1.

黛安覺得最吸引係商場喺5月1至2日和8至9日，首次推出「沙田友」破格優惠，只要喺沙田區任何零售或餐飲實體店消費滿$1,000，即可換領商場$100餐飲禮券，喺商場超過50間指定食肆使用，用來慶祝母親節就啱晒啦。

除咗商場外，黛安知道，友和YOHO都推出咗多款激抵優惠，包括韓劇Penthouse女主角柳真代言嘅「Dualsonic Professional HIFU機」套裝，激減$9,000，現售$16,599.想知道仲有邊啲優惠可【按此瀏覽】。

本文轉載自《晴報》

▲ The History of Whoo后拱辰享雪透亮淨肌水乳套裝，下月1日推買1送1優惠。（新城市廣場提供）

▲ Dualsonic Professional HIFU機套裝，優惠價售$16,599。（友和YOHO提供）