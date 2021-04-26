  • 23°C
香港時間 : 2021426日 (一) 04:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

行商場逛網店 買母親節禮物優惠多

行政人員版 04:00 2021/04/26

分享：

好快就到母親節，今年唔可以帶媽咪去旅行，所以黛安都想帶佢去行下街、揀份禮物𠱁佢開心。聽公關姊妹講，各大商場和網店都做緊優惠，係時候去搶購喇！

姊妹話，今年新城市廣場喺5月5至31日，會舉辦Perrier x村上隆全港首個限定主題Concept Store「花幻氣泡池畔派對限定展」，設有6大打卡位；兼有JUST BUY WEEKS感謝祭，多個品牌由5月1日至6月2日，推出買1送1和半價折扣，好似「The History of Whoo后拱辰享雪透亮淨肌水乳」套裝，原價$1,820，依家可以買1送1.

黛安覺得最吸引係商場喺5月1至2日和8至9日，首次推出「沙田友」破格優惠，只要喺沙田區任何零售或餐飲實體店消費滿$1,000，即可換領商場$100餐飲禮券，喺商場超過50間指定食肆使用，用來慶祝母親節就啱晒啦。

除咗商場外，黛安知道，友和YOHO都推出咗多款激抵優惠，包括韓劇Penthouse女主角柳真代言嘅「Dualsonic Professional HIFU機」套裝，激減$9,000，現售$16,599.想知道仲有邊啲優惠可【按此瀏覽】

本文轉載自《晴報

The History of Whoo后拱辰享雪透亮淨肌水乳套裝，下月1日推買1送1優惠。（新城市廣場提供）

Dualsonic Professional HIFU機套裝，優惠價售$16,599。（友和YOHO提供）

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

最新專欄文章 更多

八卦名利場 - 贈電腦送飯盒 滙豐善心助基層
今日
贈電腦送飯盒 滙豐善心助基層
八卦名利場 - PMQ元創方期間限定工作坊 $350起學手製押花藝術
2021/04/23
PMQ元創方期間限定工作坊 $350起學手製押花藝術
八卦名利場 - 惠康Häagen-Dazs脆皮雪糕批優惠 5盒$100
2021/04/23
惠康Häagen-Dazs脆皮雪糕批優惠 5盒$100
八卦名利場 - 荃灣海濱長廊開心村 癲噹阿讚任打卡
2021/04/23
荃灣海濱長廊開心村 癲噹阿讚任打卡
八卦名利場 - 蘇寧至Cool夏日祭 大量電器減價售
2021/04/22
蘇寧至Cool夏日祭 大量電器減價售

上一篇文章

贈電腦送飯盒 滙豐善心助基層

下一篇文章

英工黨倡推就業計劃 涉3千億盼創40萬職
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？