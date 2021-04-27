科學園 InnoCell 以科技融入生活　打造智能化「無人生活體驗」

▲ (圖右至左) 香港科技園公司首席項目總監黃煜新、滙豐環球資金管理業務香港區主管姚宇翠、其士科技工程有限公司總經理李榮棠。

創新科技應用在日常生活中愈趨重要。香港科學園作為本港最大的研發基地，協助園區內的科技企業及初創，研發出各樣創新科技方案。位於科學園的園區住宿項目InnoCell日前正式開幕，將嶄新的智能科技融合於多元化的共享及住宿空間，塑造「無人生活體驗」，迎合數碼時代新需求。住客只需透過InnoCell Living流動應用程式，便能輕易使用各類設施和服務。InnoCell亦致力營造一個創新協作社區，讓創科人彼此交流學習，產生更多「火花」，在創科路上共創一番事業。

▲ InnoCell位處科學園入口，為本地及海外創科人才提供園區住宿。

增進創科人彼此交流機會

香港科技園公司首席項目總監黃煜新(Simon)表示，InnoCell不單為創科人才提供可負擔的住宿，應對他們的住宿需求，更望建立「Work. Live. Play. Learn.」創科文化，因此打破傳統住宿空間的建築設計；健身室、Band 房、遊戲區、Party Room、公用廚房、圖書館等共享空間，以垂直式貫穿各樓層的中心，起居室則圍繞在四周，務求吸引住客走出房間，增加人與人之間交流、學習或互助的機會。Simon更以 五六十年代賣座電影《七十二家房客》為例，戲內呈現的互相包容、溝通的氛圍，有助當年香港經濟起飛，他期望InnoCell同樣營造這種氣氛。

▲ 香港科技園公司首席項目總監黃煜新表示，大樓的建築設計可增進住客彼此交流機會。

▲ InnoCell的共享空間多元化，靜態的、動態的、吃喝玩樂的應有盡有。

專屬應用程式實現全自動化

InnoCell亦引進「Smart Living」概念，以打造現代化智能生活居所。只需透過其士科技協助開發的InnoCell Living流動應用程式，從Check-in一刻開始，以至其後使用各類設施和服務，全程無需服務人員協助，一切全自動化。房間內備有由Google Home組成的智能家居系統，住客可聲控或利用應用程式控制燈光、冷氣、電視等設備。InnoCell商業營運副總監周君慧(Vivian)則指，構思自動化智能系統時，不僅考慮提升住客體驗，亦希望增加營運效率。而與同類規模的住宿項目比較，InnoCell只需約一半人手，便可應付住客需要。

▲ Check-in以至入房都可透過人臉辨識處理。

▲ 房間已加入智能家居系統，可聲控電視、冷氣、燈光等等。

▲ InnoCell商業營運副總監周君慧(Vivian)分享InnoCell點對點智能生活解決方案的構思。

打造一站式智能生活體驗 建構社區文化

其士科技工程有限公司總經理李榮棠(Peter)補充指，控制窗簾、燈光、冷氣等的智能程式，坊間雖然早已存在，但往往未能整合(Integrate)至同一個應用程式內使用。InnoCell Living流動應用程式正正提供一站式個人化智能生活體驗，讓住客可於住宿期間管理、預訂設施和服務，更可以利用程式內電子支付功能(e-Wallet)進行各種交易。應用程式更涵蓋社交平台功能，住客可從而得知InnoCell的最新消息及各種活動資訊，實現住客與住客、住客與員工、員工與員工間的彼此溝通，以逐漸建立起社區(Community)文化。

▲ 其士科技工程有限公司總經理李榮棠(中)表示， InnoCell Living流動應用程式，可一站式處理場內起居應用。

電子錢包減少現金使用

InnoCell Living流動應用程式內的e-Wallet數碼支付方案由滙豐支援，讓住客能在不同環節上體驗即時的無現金交易。滙豐環球資金管理業務香港區主管姚宇翠(Yvonne)表示，滙豐一直致力支持各行各業進行數碼轉型，配合無現金化的大趨勢。今次與科技園合作，是首次將數碼化一站式付款服務結合Smart Living概念，亦展示了該行促進智能生活的可能性。



現時，住客入住InnoCell時便可建立私人賬戶，無論是繳付按金、租金或其他每月固定開支，以至是購買日常用品或食物、使用設施、預約場地等消費，均可透過程式直接處理。如需為賬戶增值，則可透過流動應用程式，又或大樓內的機械人辦理。而考慮到InnoCell住客來自世界各地，因此可使用信用卡增值之餘，也兼容多種不同的電子錢包。此外，當住客遷出InnoCell時，e-Walle的餘款以及住房按金更可以透過「轉數快」全部實時退還至住客的指定賬戶。

▲ 滙豐環球資金管理業務香港區主管姚宇翠表示，滙豐首次把數碼支付方案應用於智能生活的層面，讓InnoCell住戶透過e-Wallet付款，省卻使用現金的繁瑣程序。

▲ InnoCell內的Micro Market，可供住客利用e-Wallet便買到日常所需品。

推動本地科技發展

Simon、Peter及Yvonne均表示，透過是次InnoCell的合作，當中的Smart Living理念，包括︰全自動化、一站式流動應用程式、e-Wallet系統等可起到示範作用，日後在不同界別中應用，有助推展本地科技發展和市場應用。



InnoCell入住對象包括科學園園區公司創辦人或內地及海外員工，以及到訪的學者、科學家和科技專才，詳情可瀏覽 innocell.hkstp.org。



（資料由客戶提供）