拆解三大騙徒手法　免墮財務騙案陷阱

近日，各種形式的財務騙案突然活躍起來，不少人誤墮騙徒陷阱，蒙受金錢損失，甚至背上法律責任。騙徒手法層出不窮，要避免誤中圈套，最有效方法是熟知騙徒各種常見行騙手法，日後遇到類似處境時就懂得如何應對。



認清三大騙案手法

1. 假QR Code（二維碼）呃還款額

隨着QR Code的廣泛應用，近來亦出現了假QR code騙財的技倆。例如現時有不少信貸公司會提供QR Code給借貸人作還款之用，不法之徒或會透過Whatsapp、Wechat等即時通訊軟件傳送假QR Code給借貸人，如果借貸人不小心掃描這些假QR Code，輕則損失金錢，重則或連個人私隱也被盜用。

2. 假財務公司騙取中介費

一直以來，香港都有不少黑財假扮成銀行或一線信貸公司的職員，他們一般主要透過通訊軟件（例如：WhatsApp、WeChat、Signal、Facebook messenger或其他應用程式）去欺騙大眾，聲稱能夠為借貸人申請低息貸款，但會收取較高的中介費。如果借貸人不嫌有詐，不但會被騙取高額中介費、借不到低息貸款、更有機會因為被盗取資料而「被借了」高息貸款也不知道，最後甚至因為無力還款而被迫申請破產，後果可大可小。

3. 騙取顧問費教授提取MPF

根據積金局最新數據，去年第三季以「永久離開香港」申請提早提取強積金共有8,100宗，按季增加2,100宗或35%，有騙徒就乘機向有資金需要但不想借貸的人士遊說，以收取顧問費方式教導他們可透過提取強積金來解決燃眉之急。受騙人以為用此方法就毋須支付利息便可獲得一筆資金周轉，但實情是成功以永久離開香港的理由提取強積金，其後如果選擇不永久離開香港，或會被視為作虛假宣誓，一經定罪，可判監兩年和罰款。

▲ 有騙徒乘機向有資金需要但不想借貸的人士遊說，以收取顧問費方式教導他們可透過提取強積金來解決燃眉之急。

別以為熟知以上騙徒手法就足夠，因為有不少一線信貸公司，甚至是銀行，內部可能有個別部員工心懷不軌，將客戶資料隨便外洩予一些黑財集團或騙徒，因而令我們間中會收到一些沒有光顧過的財務公司來電，並能夠準備說出自己的姓名、電話等資料。

因此，要完全避免被騙徒騷擾，最佳辦法是慎選重視客戶資料的信貸公司和銀行，並有完善的保密機制嚴防客戶資料外洩。以Cashing Pro優尚信貸為例，他們引入DRM (Digital Rights Management)、DLP (Digital Light Prevention) 防護系統，為所有重要文件加密上鎖，沒有得到管理層人員的准許是不能解鎖，確保客戶資料不會被外洩。

此外，Cashing Pro優尚信貸會定期檢查員工電腦，確保員工沒有裝設可疑和不必要的軟件或程式。至於在與客戶online chat（線上聯繫）方面，絕不會使用WhatsApp、WeChat或其他通訊軟件，因為這些都有被黑客入侵的風險。Cashing Pro優尚信貸使用自家livechat軟件，所有對話都有紀錄，而且均受到監管和保護，客人自然可以安心地透過livechat輕鬆查詢貸款詳情、或提交個人資料以作貸款申請。

▲ 要完全避免被騙徒騷擾，最佳辦法是慎選重視客戶資料的信貸公司和銀行，並有完善的保密機制嚴防客戶資料外洩。

如欲了解更多Cashing Pro貸款服務詳情和保安措施，請按此：https://bit.ly/3xmxQEh

不過，即使有多強的保安，也難以做到萬無一失。作為消費者，還是要時刻提高警覺，尤其當接到陌生人的來電話或訊息時，切記不要誤信一些「投資賺大錢」、「幫幫手」或其他的遊說理由。只有小心才駛得萬年船呢！

（資料由客戶提供）