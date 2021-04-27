要記一下這特殊的一天。第九十三屆奧斯卡頒獎公布的早上，搜「奧斯卡」三個字，沒有最新出爐結果。《浪跡天地》，早前在內地曾改名《無依之地》，擬定四月底公映，現在沒有下文。這早上，中國最廣泛使用的社交平台，微博上搜片名或人物相關字眼，得到的最多是三月份的信息。

搜百度，頭版有奧斯卡的最新得獎名單，細看下，卻沒有最佳影片、最佳導演和最佳女演員幾項。在朋友間最常用的微信圈，以自媒體公眾號形式發放的結果公告帖中，主理人表示，包含該批得獎名字的帖，都不能發出（這操作系統一般是在後台備好料後，按發布鍵然後等審批結果，沒事就能發出，但若遇敏感詞則會被攔住發不出）。他們只能用其他方法繞過，可能是另改一個名字，或索性不提相關獎項，內容才得以發出。

於是，人們看到的結果，各有說法。有時，女導演的名字，被改成「那個女孩」，有時是ZT；有時，那片名被改成「有靠之天」（對應「無依之地」）。

但要談論或傳播，還是有辦法。朋友間在微信圈中主要是通過圖像來轉發（朋友間個人發布的資訊沒公眾號管得那麼嚴），有時是傳閱排好版的得獎圖文名單，有時是幾十秒的得獎視頻剪輯，配以各人自己的意見。

要算是在僅有的能看到的得獎結果帖中，還是挾着極大正反雙方的留言。有人誇讚，女孩把中國傳統文化《三字經》作有力文化輸出，有人比對中國人講性本善，西方講性本惡。無限詮釋的則提到更深藏的信息：背誦頭兩句好了，後兩句「性相近……」就不好再唸下去，並懷疑是得獎人的高級黑（居心叵測的抹黑）。這現象值得記，它已大大超越了甚麼電影或人得獎的問題，而是這「消失機制」的全面及力量。這真的是人們需要的嗎？