被《時代雜誌》譽為「當代廣告大師」的奧美（Ogilvy）集團副總監Rory Sutherland，分享了該公司的一個實驗。話說他們為一間慈善機構策劃風災救授的募捐活動時，嘗試以不同形式募捐，於是構想了四種形式的募捐信，各十萬封。大家不妨也猜猜，究竟哪種形式獲得最多和最少捐款響應？一、信件由義工親手投遞；二、信件告訴收件人，每捐一英鎊就能退稅二十五便士；三、用上紙質比較厚和優質的信封；四、用了直式信封。

若單從理智或經濟學邏輯的角度出發，必定認為方法二（可獲退稅）是最合理的，因為收件人也能從捐款中獲得金錢回報，如此着數，照理應該最能吸引善長捐輸。但請看看數星期後，工作人員再造訪得出來的結果：方法二（可獲退稅）竟令捐款減少三成，而其餘三種方法反增加一成以上的捐款，尤其是方法三（優質信封），更令機構大幅接收了一百英鎊以上的捐款。

這是一個很有趣的結果，若用經濟學邏輯推理，是無法預測到這種結果的，因其背後的假設是：人生存在世，都只以獲利最大值和損失最小值的思維運作，而那個「值」都是用經濟、金錢作衡量。當然，一個社會有某些層面確實需要用經濟學邏輯去運作，但人是很有趣的生物，縱然人類經常以為自己要理性（這亦反映背後假設，認為理性才能做出最好選擇，其實不一定），大量心理學研究告訴我們，在很多人生軌迹和範疇上，情感主導有時扮演着超乎我們假設的重要角色。心理學也好、公關學也好，就是在不斷探索人之所以為人的一些情感特性。以上實驗就是一例——人是會被看到的誠意（義工親投）又或心思（優質信封）而被打動的。

學公關，就是要先掌握好，人其實是情感動物，人心肉造，用對的方法令人由心地感動、打動、信任、喜愛、支持或擁護，根本不是夢。這亦解釋到，為何有些情景，拍板人只用利益又或威迫的方式，成效卻強差人意，公眾睬你都傻。